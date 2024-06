Federer se sincera sobre Djokovic: "No le respeté como se merecía"

El mundo del tenis aún echa en falta a Roger Federer. Desde que en septiembre de 2022 dejó las pistas, a gran parte del aficionado le dejó un vacío que aún no han logrado llenar. Ahora, el suizo disfruta del tenis desde la distancia y con una perspectiva diferente.

Federer se ha mostrado sincero y ha repasado su mítica rivalidad con Djokovic y Nadal. En unas declaraciones filtradas por 'The Telegraph' de su documental 'Federer: los últimos doce días', reconoce que en un inicio infravaloró hasta dónde podría llegar el serbio: "La primera vez que nos enfrentamos fue en Mónaco 2006 y recuerdo salir a la pista y pensar que jugaba bien, pero no me convencía del todo."

El exnúmero 1 del mundo reconoce que veía errores técnicos que le podían alejar de convertirse en una leyenda: "Veía fallos técnicos en él, como una empuñadura demasiado cerrada de derecha y un revés que era mucho menos fluido que ahora. Creo que no le di el respeto que merecía y lo demostró mejorando muchísimo en muy poco tiempo y convirtiéndose en un tenista increíble, simplemente monstruoso", explica.

"La gente pensó que el tenis no necesitaba un tercer hombre"

El suizo cree que la emocionante rivalidad que tenía en ese momento con Rafa hizo que la gente tuviese distancia y no se identificara con Djokovic de la misma manera que lo hicieron con ellos dos: "Mi rivalidad con Rafa era espectacular y nos llevábamos genial. Cuando irrumpió Novak, creo que mucha gente pensó que el tenis no necesitaba un tercer hombre. Llegó con su arrolladora personalidad y esa ambición sin límites que tanto le ha impulsado, y creo que eso puso a la defensiva a muchos aficionados", afirma el suizo.

Nadal y Federer durante un partido en Wimbledon 2019 / EFE

Más allá de su nivel sobre la pista, Federer ha comentado la animadversión que tiene gran parte del público con el Djokovic persona: "Honestamente, creo que la gente no ha sabido entender bien la personalidad de Novak Djokovic. Cuando he podido conocerle fuera de pista y obviando lo que dicen los medios o los fans, he podido ver que es un hombre que se preocupa mucho por su familia y tiene buenos valores", concluye.