Federer se rinde al renovado Museo Rafa Nadal: "Ahora es realmente espectacular"

El extenista suizo Roger Federer ha visitado el renovado Rafa Nadal Museum, ubicado en la Rafa Nadal Academy de Manacor, donde elogió la transformación del espacio expositivo y aseguró que el resultado es "realmente espectacular".

El extenista suizo regresó a las instalaciones de la academia casi un año después de su última visita y cerca de una década después de asistir a su inauguración oficial en 2016. En esta ocasión, el exnúmero uno del mundo no coincidió con Rafael Nadal y realizó el recorrido acompañado por el padre de Rafa, Sebastián Nadal; el director de tenis de la Rafa Nadal Academy, Gustavo Marcaccio; y el responsable del museo, Gonzalo Pérez.

Durante la visita, Federer hizo una parada especial en la sala dedicada al ‘Big 3’, uno de los espacios más representativos del nuevo recorrido. En ella se exhiben objetos personales cedidos por Nadal, Federer y Novak Djokovic, además de un contenido audiovisual exclusivo en el que los tres rememoran la rivalidad que marcó una de las etapas más brillantes de la historia del tenis, según explicó el museo en un comunicado.

“Es una maravilla verlo todo. Es precioso. Hay muchísimo trabajo detrás, pero sobre todo es muy emocionante”, afirmó el suizo. Además, recordó el antiguo museo y subrayó su evolución: “Recuerdo cómo era al principio, pero ahora es realmente espectacular. Es precioso, está realmente muy bien hecho. Es un lugar muy especial. Enhorabuena a todo el equipo. Ya se lo he dicho personalmente: habéis hecho un trabajo fantástico”.

El renovado Rafa Nadal Museum ofrece un recorrido interactivo por la carrera del ganador de 22 títulos de Grand Slam mediante espacios inmersivos, piezas originales y zonas interactivas que ponen en valor tanto sus éxitos deportivos como los valores que han marcado su trayectoria.

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La visita de Federer vuelve a poner de relieve la estrecha relación que mantiene con Nadal, una amistad forjada tras 40 enfrentamientos oficiales y convertida en uno de los grandes símbolos del tenis moderno.