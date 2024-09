Federer, sobre la retirada de Nadal: "Quiero que siga jugando"

El futuro de Rafa Nadal sigue más incierto que nunca. El balear no da demasiadas pistas sobre sus próximos pasos y en todo momento mantiene que intenta no pensar demasiado en su situación. Lo más probable es que la próxima vez que veamos al de Manacor sobre la pista sea en la Laver Cup. Este torneo es el mismo en el cual Roger Federer colgó la raqueta en 2022. El propio suizo, presente en las rondas finales del US Open, ha valorado el estado de Nadal.

Es sabido por todos que Rafa y Roger mantienen una fantástica relación. Pese a ser rivales y competir por títulos, en los circuitos han mantenido una gran relación que les ha hecho tener una gran amistad. Federer, en una entrevista para el programa 'Today' de la NBC, ha explicado que la pasada semana tuvo una charla telefónica con el tenista español. Reconoce que para él no es fácil ver como a Nadal no le están saliendo las cosas durante el último año: "Hablé con Rafa la semana pasada. Me quería preguntar algo y hablamos. Me dio un poco de pena que su verano no fuese tan bien como había planeado. En los torneos que ha disputado tuvo cuadros muy duros", explicó.

Federer - Nadal en Londres / EFE

"Nadal esperaba ganar una medalla"

El suizo ha valorado la reciente participación de Nadal en los Juegos Olímpicos de París. Según Federer, el objetivo del balear era salir de la capital francesa con una medalla: "Nadal esperaba ganar una medalla en los Juegos. Además, jugó el dobles con Alcaraz y creo que ellos también esperaban ganar ahí una medalla".

"Puede hacer lo que quiera..."

Preguntado por el futuro de Nadal, el 'Rey de Wimbledon' afirma que quiere que el español siga jugando, pero que, en todo caso, el balear se ha merecido decidir cuándo retirarse: "Puede hacer todo lo que quiera. Es uno de los tenistas más icónicos que hemos tenido en nuestro deporte. Espero que se retire de la forma que él quiera. Depende de él decidir cómo quiere despedirse. Deseo que juegue más tiempo del que se puede pensar, pero todo depende de su cuerpo", concluyó.

Nadal se encuentra poniéndose a tono en la Rafa Nadal Academy mientras medita su decisión. Todo apunta a que la próxima vez que coja la raqueta en un partido oficial será en la Laver Cup, que arrancará el próximo 20 de septiembre.