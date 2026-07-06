Federer regresa a Wimbledon en un día muy especial para Nadal

Roger Federer se ha dejado ver por las instalaciones de Wimbledon, una tradición habitual desde que se retiró en el año 2022. Antes también acudía a la cita anual londinense, aunque de otra manera: como uno de los aspirantes a llevarse el título. El suizo está en boca de todos después de que Novak Djokovic superara este domingo su récord de victorias en Wimbledon (105).

El extenista estuvo presente en el duelo entre Jasmine Paolini y Alexandra Eala y recibió una gran ovación en la Pista Central. El último partido que jugó en este recinto fue en el año 2021, cuando cayó en los cuartos de final contra el polaco Hubert Hurkacz. El suizo ha ganado hasta ocho ediciones de Wimbledon, siendo el último título en 2017.

Roger Federer, en Wimbledon / NEIL HALL

Federer ha acudido a la llamada de Novak Djokovic. El serbio le retó a disputar un partido esta semana después de que consiguiera la victoria número 105 en Wimbledon e igualara su récord. "Propongo un duelo con Roger para ver quién gana el 106", comentó entre risas Nole, después de ganar a Arthur Rinderknech en tercera ronda. Sin embargo, este domingo superó esta hazaña tras imponerse a Safiullin.

La aparición de Federer coincide con una fecha muy especial tanto para él como para Rafa Nadal. Se cumplen 18 años de uno de los partidos más increíbles de la historia de Wimbledon. Se trata del primer Grand Slam londinense de Rafa Nadal, que fue capaz de romper una racha de quinto títulos consecutivos del suizo sobre la hierba. Un partido épico e imposible de olvidar.

Rafa Nadal y Roger Federer, en la final de Wimbledon de 2008 / EFE

"En 2008 buscaba mi sexto título consecutivo en Wimbledon, un récord, jugaba para hacer historia. Pero si miro atrás, siento que perdí desde el primer punto del partido. Miré tras la red y vi a un tipo que unas semanas antes me aplastó en tres sets en Roland Garros y pensé 'este tipo tiene más hambre que yo", comentó Federer sobre aquella final que lo cambió todo.

Djokovic amenaza otro récord de Federer

"Y finalmente logró ganar (Rafa Nadal) y quitarme el número uno. Pudo conmigo hasta el tercer set antes de que lo recordara: '¡Oye, amigo, eres el cinco veces campeón defensor! Y estás jugando en hierba. Ya sabes lo que tienes que hacer'. Pero reaccioné tarde y Rafa ganó, y fue muy merecido. Hay derrotas que duelen más que otras. Pero sabía lo que tenía que hacer: seguir trabajando y seguir compitiendo", cerró.

Roger Federer sigue siendo el tenista con más títulos de Wimbledon (8) en toda la historia, con uno más que Novak Djokovic, Pete Sampras y William Renshaw. Tan solo el serbio puede ser capaz de igualar esta hazaña y entrar en el debate de quién es el mejor de la historia en hierba. No obstante, el recuerdo de Federer deslizándose sobre esta superficie será difícil de superar.