Federer denuncia la inconsistencia en el 'caso Sinner'

El positivo por dopaje de Jannik Sinner sigue siendo uno de los temas más candentes de la actualidad del mundo del tenis. El tenista italiano, que terminó siendo absuelto de una gran sanción después de un doble positivo en clostebol, continuó participando en torneos a pesar de que hubiese una investigación en curso sobre su persona, una situación inusual comparada con otros tenistas que ahora Roger Federer denuncia.

El tenista suizo protagonizó una entrevista en la NBC donde repasó la actualidad del mundo del tenis. Roger Federer, campeón de 20 Grand Slams durante toda su carrera, no pudo evitar responder a la polémica del momento relacionada con el doble positivo por dopaje de Jannik Sinner por clostebol. El tenista italiano terminó quedándose sin sanción por parte de la ITIA, aunque muchos tenistas alzaron la voz denunciando una doble vara de medir en comparación con otros deportistas.

Federer pone en duda la inconsistencia del caso

El suizo lamentó que el mundo del tenis se vea sacudido por este tipo de noticias: "Este tipo de noticias son algo que no queremos ver en el mundo del tenis, sin importar si hizo algo o no o si otro jugador lo hizo. Es un ruido que no queremos", expresó Roger. "Entiendo que es una situación complicada. Es la pesadilla de cualquier atleta y su equipo tener estas acusaciones y esos problemas porque te preguntan durante todo el tiempo. Cada mañana cuando te despiertas y piensas ‘¿Hay alguien en la puerta que me viene a hacer una prueba? Así que es tremendamente difícil", valoró.

Sin embargo, Federer no se cortó en denunciar la incoherencia en la decisión de no suspender, al menos temporalmente, a Sinner. El tenista italiana recibió un trato distinto mientras estaba siendo investigado, una situación inusual que contrasta con las experiencias vividas por otros tenistas en el pasado: "Estamos bastante seguros de que Sinner no hizo nada malo, aunque la cuestión aquí es la inconsistencia de que no hubiera parado hasta que no se estuviese cien por cien seguro de qué había pasado. Esa es la pregunta que necesita respuesta, aunque necesitamos confiar en el proceso y en las personas involucradas", valoró. Una denuncia que se une a la de otros tenistas, molestos con cómo se ha llevado todo el proceso de investigación.