Federer ilumina Nueva York y vuelve a ganar a Roddick en una exhibición

El suizo Roger Federer, ganador de veinte 'grandes', volvió este martes a vestirse de corto para disputar, y ganar, una exhibición contra Andy Roddick en una pista Arthur Ashe de Nueva York que le ovacionó, a falta de pocos días para el arranque del Abierto de Estados Unidos.

Federer, de 45 años y cinco veces campeón en Flushing Meadows, recibió el homenaje de una Arthur Ashe repleta en un evento promovido como 'Roger Federer, un icono regresa a Nueva York'.

"Es bonito compartir este momento en pista con Roddick. Es emocionante volver a esta pista y tratar de jugar un buen tenis. Espero que lo hayamos hecho bien", dijo Federer tras el partido de un set, que el suizo se llevó 6-3.

Federer regaló detalles de elegancia y clase en pista, con una larga serie de ganadores con el revés que fueron celebrados por el público.

En la grada también estuvo la leyenda Serena Williams, que horas antes disputó el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz.

Para el suizo fue un regreso a Flushing Meadows por primera vez desde 2019.

El evento también previó un partido de dobles entre Federer y John McEnroe, contra Andy Roddick y Andre Agassi.

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