TENIS
Federer ilumina Nueva York y vuelve a ganar a Roddick en una exhibición
El tenista Roger Federer se reencontró con el público neoyorquino en una exhibición previa a su ingreso en el Salón de la Fama del tenis
EFE
El suizo Roger Federer, ganador de veinte 'grandes', volvió este martes a vestirse de corto para disputar, y ganar, una exhibición contra Andy Roddick en una pista Arthur Ashe de Nueva York que le ovacionó, a falta de pocos días para el arranque del Abierto de Estados Unidos.
Federer, de 45 años y cinco veces campeón en Flushing Meadows, recibió el homenaje de una Arthur Ashe repleta en un evento promovido como 'Roger Federer, un icono regresa a Nueva York'.
"Es bonito compartir este momento en pista con Roddick. Es emocionante volver a esta pista y tratar de jugar un buen tenis. Espero que lo hayamos hecho bien", dijo Federer tras el partido de un set, que el suizo se llevó 6-3.
Federer regaló detalles de elegancia y clase en pista, con una larga serie de ganadores con el revés que fueron celebrados por el público.
En la grada también estuvo la leyenda Serena Williams, que horas antes disputó el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz.
Para el suizo fue un regreso a Flushing Meadows por primera vez desde 2019.
El evento también previó un partido de dobles entre Federer y John McEnroe, contra Andy Roddick y Andre Agassi.
Federer entrará el próximo sábado al Salón de la Fama del tenis.
- Elche - Barcelona, en directo: partido de LaLiga hoy, en vivo
- Sebastià, padre de Rafa Nadal: 'Toni es mi hermano, pero lo primero es mi hijo. Toni a lo mejor no estaba contento, pero entendíamos que era beneficioso para Rafa
- La postura de Lautaro Martínez ante el interés del Barça
- Aitana Sánchez-Gijón (57 años): 'Cada día me levanto a las 5 de la mañana, desayuno dos kiwis y hago ayuno de 16 horas
- Preocupación en Egipto por la situación de Hamza
- Rocío Escandell, presidenta de la Asociación de Vecinos de Rocafonda: 'El caso de Lamine Yamal es un mensaje positivo, este es un barrio humilde con gente que busca salir adelante
- Barcelona - Al-Ahly, en directo: Trofeo Joan Gamper y presentación del equipo, en vivo
- El enfado de Balde: descartó ofertas durante el verano para seguir en el Barça