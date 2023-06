Federer sobre Djokovic: "¿El mejor de la historia? Mientras siga jugando Nadal...”

El suizo fue preguntado por esta circunstancia en Halle, donde recibió un sentido homenaje tras su retirada el pasado mes de septiembre Es el tenista que más ediciones ha ganado este torneo, lo que le convierte en el máximo ganador de una competición de hierba con un total de 10

Roger Federer sigue acaparando todo tipo de miradas y homenajes pese a estar ya retirado. La leyenda suiza del tennis, ganador de 20 Grand Slam, vivió este miércoles un nuevo baño de masas en Halle, donde fue homenajeado al ser el tenista que más ediciones ha conseguido esta competición y de rebote, convertirse en el que más veces ha obtenido un torneo en hierba.

El de Basilea concedió una entrevista al medio elbético Tages-Anzeiger, en la que se le preguntó por quien era el mejor tenista de la historia tras la consecución el pasado 12 de Junio de Roland Garros por parte de Novak Djokovic, el vigésimotercer Grand Slam de su carrera. Federer no titubeó a la hora de responder pero no quiso mojarse: “¿Qué es mejor? ¿Ganar Wimbledon a los 17 años como hizo Becker o en Roland Garros con 36 como hizo Djokovic? No lo sé. Lo que ha conseguido Djokovic es fantástico y podría ser suficiente, pero creo que mientras Nadal siga jugando no podemos responder a eso de forma definitiva”.

Para la leyenda del tenis, gran amigo del manacorí, considera que es pronto calificar al serbio como el mejor de la historia porque Rafael Nadal todavía no ha decidido retirarse pese a estar lesionado y llevar un tiempo fuera de las pistas. Tendremos que esperar pues a que el mallorquín cuelgue la raqueta definitivamente para conocer la decisión de quien es, para el suizo, el mejor tenista de la historia.