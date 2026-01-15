Federer no descarta entrenar a Alcaraz: "Nunca digas nunca"

Roger Federer volvió a ser el gran protagonista en Melbourne con su comparecencia ante los medios el día antes de ser el maestro de ceremonias en la inauguración del Open de Australia 2026.

El suizo repasó su vida alejado de las pistas y puso el foco en los dos grandes nombres del panorama actual; Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Después de las declaraciones de Wilander, que aseguró que el suizo sería un muy buen entrenador para el murciano, el propio Roger tomó la palabra este jueves en Melbourne. Y pese a que no rehuyó en su respuesta, dejó claro su intención en la actualidad.

"Nunca digas nunca. Pero ahora mismo estoy muy ocupada: tengo cuatro hijos" aseguró sobre dicha posibilidad. Nunca se ha descartado como entrenador en algún momento de su vida, pero lo cierto es que desde su retirada poco se le ha visto al suizo.

De coger las riendas en los banquillos parece clara la predilección de Federer, que tiene en Alcaraz un espejo en el que mirarse. "Cuando veo a Carlos, siento similitudes conmigo. Me siento más identificado. La forma en que usa las dejadas, su llegada a la red, cómo alterna entre defensa y ataque. A ambos nos gusta jugar a nuestra manera. Me siento conectado con su mentalidad" explicó sobre el tenista de El Palmar.

Sobre Alcaraz, también mencionó la posibilidad de verle levantar el trofeo completando así el ansiado Grand Slam, asegurando que sería muy bonito. "Ojalá que complete el 'Grand Slam' aquí. Sería increíble y un momento inolvidable que pueda ganar los cuatro grandes tan joven. Pero es cierto que hay más de 100 jugadores que no estarán de acuerdo con esto e intentarán evitar que gane" apuntó.