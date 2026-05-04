Federer denuncia trato de favor a Alcaraz y Sinner: "Ganan todo gracias a eso"

Las palabras de Roger Federer son siempre escuchadas con atención y puestas en valor. Desde su retirada en 2022, el suizo no es un habitual ni en los medios ni en las redes sociales, aunque en sus pocas apariciones se deja ir.

Es el caso de su paso por el podcast BlackBondPtv, donde el suizo puso el foco en las condiciones de juego del circuito, cada vez más uniformes según su visión. “En todos los torneos se juega igual”, aseguró, señalando que la velocidad de las pistas y el tipo de pelota apenas varían de una semana a otra.

Para Federer, esta tendencia ha provocado un tenis más lento y menos diverso. “Hacen que el juego sea más lento”, explicó, añadiendo que entiende el motivo detrás de esta decisión: “Así el jugador más débil no puede sobrepasar a Sinner”.

En ese sentido, considera que en superficies más rápidas habría más margen para que otros jugadores pudieran competir en igualdad de condiciones.

El ex número uno también apuntó directamente a los dos grandes referentes actuales, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, como beneficiados de este contexto más homogéneo y apuntó que es "algo que de debe corregirse porque ganan todo gracias a eso".

Alcaraz y Sinner se abrazan tras la final de Montecarlo / EFE

Lejos de criticar su nivel, Federer apuesta por recuperar la variedad en el circuito. “Necesitamos pistas rápidas”, defendió, planteando la necesidad de ver a los mejores adaptarse a condiciones muy distintas. “No se puede jugar igual en Roland Garros, Wimbledon y US Open”, zanjó.

Una reflexión que reabre el debate sobre la evolución del tenis moderno y hasta qué punto la uniformidad está condicionando el espectáculo.