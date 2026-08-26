Federer se compara con Alcaraz y Sinner: “Yo siempre intenté mantener un calendario equilibrado, con suficientes descansos, y estoy orgulloso de haber podido jugar de enero a noviembre durante toda mi carrera”

El breve regreso de Roger Federer a las pistas ha sido un déjà vu de los buenos. Como volver a ver a una persona a la que echabas de menos, colocándose su emblemática cinta en la cabeza. Parece mentira que, con pocas horas de diferencia, dos de los tres miembros del mítico 'Big Three' estuvieran jugando a tenis.

Cinco años han tenido que pasar para volver a ver al suizo en acción. El último partido oficial de Roger Federer fue contra Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon en 2021 y ahora reaparecía para disputar un partido de exhibición contra Andy Roddick, además de un dobles con el estadounidense, Andre Agassi y John McEnroe.

Antes de disputar este encuentro atendió a los medios en una rueda de prensa donde el que fuera uno de los mejores tenistas del mundo se compara con la situación actual de los mejores de esta era, Alcaraz y Sinner, quienes están atravesando una época complicada.

La opinión de Federer sobre Sinner y Alcaraz

En el caso de Alcaraz, lleva casi cinco meses sin competir y ha vuelto al circuito para disputar el último Grand Slam del año. "No conozco la gravedad exacta de cada caso ni cómo llegaron a ese punto, pero obviamente el peor momento para lesionarte es justo antes de Roland Garros, porque después se encadenan Roland Garros y Wimbledon", explicaba el suizo.

"Evidentemente eso complica mucho el US Open, y lo hemos visto con Carlos. Yo siempre intenté mantener un calendario equilibrado, con suficientes descansos, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. También asumí riesgos, hubo momentos en los que añadí algún torneo más de los que debería haber jugado, pero conseguí superarlos", dijo orgulloso sobre la gestión de sus descansos cuando estava activo.

Federer explica que, si vienes de una lesión, lo mejor para volver es saber a qué fecha le das más importancia y, en el caso de Alcaraz, ha sido el final de la gira estadounidense: "Creo que también es importante priorizar lo que realmente es importante para ti. Puede ser la gira americana, como ocurre aquí, o Australia para los australianos".

Todo juega un papel importante en el calendario del tenis, ya sea desde los puntos que toque defender hasta la comprensión de la gente según la situación: "Cada jugador tiene momentos del año en los que quiere llegar a su máximo nivel, porque no puedes estar al cien por cien veinte veces al año. Creo que los aficionados también deberían entender eso. Es muy difícil estar al máximo en cada partido".

Se borra de seguir el ejemplo de Serena Williams

Con el ejemplo de Serena Williams, quien, a pesar de haberse retirado, con 44 años ha hecho algunos regresos más prolongados en el circuito.

Pero ha sido el mismo Federer el que ha descartado por completo la posibilidad de seguir el ejemplo de la estadounidense. "Estoy demasiado ocupado. Apenas encuentro tiempo para jugar, imagínate volver al circuito. Y el cuerpo ya está acabado. Ahora soy simplemente un aficionado. Disfruto viendo tenis", concluyó el exnúmero uno.