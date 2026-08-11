La Federación Italiana de Tenis cuestiona la lesión de Alcaraz: "Ha desarrollado una depresión"

Ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner estarán en el Masters 1000 de Cincinnati. En el caso del italiano, se espera que regrese en el US Open, mientras que el español también intentará estar para la cita en Nueva York. Gianni Daniele, presidente de la comisión médica de la Federación Italiana de Tenis, dio más detalles sobre la dolencia que afecta al número uno y aprovechó para atacar directamente a Alcaraz.

Daniele tranquilizó a los seguidores de Sinner y aseguró que no tendrá problemas para disputar el último Grand Slam del año, tal como aseguró en el diario 'Repubblica'. "Son problemas acentuados por un periodo de parón que pueden provocar inflamaciones en los tendones", comentó. El último partido de Jannik fue en la final de Wimbledon, donde revalidó su título ante Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en Wimbledon 2025 / ATP Tour

Las declaraciones de Daniele han adquirido polémica cuando ha establecido una comparación entre los momentos de Sinner y Alcaraz. "Desde España no se ha sabido con certeza qué tipo de lesión tuvo Carlos en la muñeca", destacó el médico, cuestionando que su larga ausencia se deba únicamente a este problema que sufrió en Barcelona el pasado mes de abril.

"Ahora está entrando en juego una hipótesis de debilidad mental: al tener dificultades para recuperar la intensidad del trabajo de antes, en su cabeza se habría creado una forma de depresión, un círculo vicioso que no le da la seguridad de antes", destacó, dejando la duda de que Alcaraz atraviese un problema psicológico en la actualidad.

Los diferentes integrantes de la Federación Italiana de Tenis no han sido habitualmente amables con Carlos Alcaraz. El propio presidente, Angelo Binaghi, ya criticó en su momento al murciano por comprarse un yate. "A diferencia de Alcaraz, Jannik nunca se compraría un yate de seis millones de euros. Estoy convencido, y dudo que alguien pueda probarme lo contrario".

Contrarreloj para Nueva York

La realidad es que Alcaraz se está exprimiendo al máximo para llegar en la mejor forma posible al US Open. En caso de conseguirlo, será porque realmente se ve capacitado para regresar a un buen nivel, aunque es evidente que necesitará ritmo de competición tras varios meses sin actividad. El español defiende título en Nueva York y, si juega, será para ganarlo todo.

El murciano sigue con sus entrenamientos en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar. En las últimas imágenes, se le ha visto llevar una malla en el brazo derecho y preparando su vuelta sobre la superficie de pista dura. Tanto él como Sinner deberán romper una maldición si quieren ganar el US Open, ya que ningún tenista en la historia ha levantado el título en Nueva York sin haber jugado ni en Montreal ni en Cincinnati.