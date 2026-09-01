Los favoritos cumplen en el US Open...con casi algún susto

Pocas sorpresas ha traído la segunda jornada del US Open en cuanto a los principales cabezas de serie, exceptuando, eso sí, la inesperada caída de Novak Djokovic en primera ronda. Krejcikova, Norrie y ahora se le suma Arthur Fils. Por lo que respecta al resto de favoritos, no se han registrado derrotas muy destacadas.

En el segundo día de torneo se medían algunos de los candidatos a levantar el título, entre ellos Ben Shelton, Iga Swiatek, Naomi Osaka, Frances Tiafoe, Jakub Mensik, Auger-Aliassime o Learner Tien, que se han enfrentado a sus primeros partidos del último grande del año.

Por lo que respecta al cuadro masculino, Ben Shelton terminó superando a Tallon Griekspoor tras un mal inicio de partido. Consiguió sellar su pase a la segunda ronda por 1-6, 6-1, 7-6 y 6-2, por lo que Shelton tuvo que ceder un set en su debut en el US Open. Mañana disputará su partido de segunda ronda ante Hubert Hurkacz, un tenista al que todavía no se ha medido.

Casi hay algún susto con Shelton y Tiafoe

En el caso de Frances Tiafoe, se vio contra las cuerdas para vencer a Martin Damm Jr. por 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 y 6-4. Hasta cinco sets necesitó el estadounidense para lograr remontar el partido en lo que supuso una auténtica batalla para los dos tenistas.

Tiafoe ya sabe lo que es llegar lejos en Nueva York, ya que ha sido semifinalista en el US Open hasta en dos ocasiones. De hecho, en 2022 perdió frente a Carlos Alcaraz, año en el que levantó su primer Grand Slam. Con esta victoria, el tenista estadounidense certifica su pase a segunda ronda sin un rival decidido.

Jakub Mensik, cabeza de serie número 17, también avanzó sin problemas tras derrotar a Shintaro Mochizuki, quien venía de la qualy, en un cómodo partido que se decidió en tres sets: 6-1, 6-4 y 6-5.

El tenista checo ya conoce lo que es ganar en la Gran Manzana, ya que hace apenas unos días derrotó junto a Karolina Muchova a Flavio Cobolli y Belinda Bencic para consagrarse como los ganadores en la modalidad de dobles mixtos, por 6-3, 1-6 y 10-6.

Auger-Aliassime posible rival de Alcaraz en la final

Auger-Aliassime, que partía como el cabeza de serie número 3, consiguió certificar el pase a segunda ronda en cuatro sets tras derrotar a Rinky Hijikata por 7-5, 4-6, 6-3 y 7-5. El canadiense se perfila como uno de los grandes candidatos a medirse contra Carlos Alcaraz en una posible final.

Learner Tien también pasó a segunda ronda tras disputar un encuentro que controló en todo momento ante el portugués Nuno Borges por 6-4, 6-1 y 6-2.

Las chicas cumplen para pasar a segunda ronda

Respecto al cuadro femenino, la única cabeza de serie eliminada fue Sara Bejlek. Por lo que respecta a las demás chicas, todas superaron la primera prueba de fuego del US Open. En el caso de Iga Swiatek, consigue acceder a segunda ronda tras ganar en dos cómodos sets a Wang Xiyu por 6-1 y 6-3.

Quien sí sufrió un poco más fue Naomi Osaka, quien derrotó a Anastasia Zakharova teniendo que enfrentarse a dos tiebreaks para finalmente conseguir la victoria sobreponiéndose.

Esta tarde se medirán el resto de cabezas de serie de las chicas, como Elena Rybakina, Belinda Bencic, Mirra Andreeva, entre otras.