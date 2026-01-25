Favorazo del Open de Australia a Sinner que le puede salir muy caro

Tras el episodio de calambres sufridos por Jannik Sinner en la jornada de este pasado sábado, el Open de Australia ha tomado una decisión sorprendente. Como era de esperar, el italiano no volverá a jugar en la sesión matinal, aunque para ello la dirección del torneo se ha visto obligada a hacer un movimiento que veremos si no acaba en un lío de horarios.

Sinner jugará ante su compatriota Darderi en la Margaret Court Arena, la segunda en importancia del torneo, en el último turno, no antes de las seis de la tarde (8:00 horas en España). Para poder dejar al italiano fuera de la sesión matinal, el torneo ha tenido que desplazar al número dos hasta la segunda pista, manteniendo a Novak Djokovic en la central.

El serbio jugará en el último turno del día como ya es habitual en él, pudiendo llegar a coincidir en algún momento jugando al mismo tiempo que Sinner. De suceder, a buen seguro sería un grave problema para el torneo tener a las dos grandes atracciones del día jugando al mismo tiempo en pistas separadas, causando el enfado y malestar del público.

En la sesión matinal de la Rod Laver Arena, serán Musetti y Fritz los que se jueguen el pase a cuartos en un día que se espera mucho más cómodo en cuanto al calor.

Veremos, pues como avanza la jornada y como se suceden los partidos en un orden de juego muy raro de ver sobre todo en este tipo de rondas, poniendo casi a la par a los dos grandes nombres del día.

ESTE ES EL ORDEN DE JUEGO DEL LUNES 26 DE ENERO

Rod Laver Arena

01:30 h

[6] Jessica Pegula vs [9] Madison Keys

No antes de 04:00 h

[5] Lorenzo Musetti vs [9] Taylor Fritz

09:00 h

[Q] Maddison Inglis vs [2] Iga Swiatek

A continuación

[16] Jakub Mensik vs [4] Novak Djokovic

Margaret Court Arena

01:30 h

MATCH TBA

A continuación

MATCH TBA

09:00 h

[5] Elena Rybakina vs [21] Elise Mertens

No antes de 08:00 h

[22] Luciano Darderi vs [2] Jannik Sinner

John Cain Arena

01:00 h

MATCH TBA

No antes de 03:30 h

Xinyu Wang vs [4] Amanda Anisimova

A continuación

MATCH TBA

No antes de 07:30 h

