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TENIS

Las fases que tiene que seguir Alcaraz para completar su recuperación

La ausencia de dolor al golpear la pelota será la clave para determinar el regreso del tenista, quien desea volver en agosto pero prioriza no arriesgar

Carlos Alcaraz venció en su debut a Otto Virtanen

Carlos Alcaraz venció en su debut a Otto Virtanen / SEBASTIEN NOGIER

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Albert Briva

Albert Briva

La recuperación de Carlos Alcaraz avanza, pero todavía está lejos de ofrecer certezas sobre una fecha de regreso. En los últimos días, varias imágenes del murciano durante sus vacaciones en Portugal han generado especulaciones sobre el estado de su muñeca derecha, aunque la realidad es que ni siquiera su entorno puede determinar todavía cuándo volverá a competir.

La presencia de una muñequera diferente a la que había mostrado semanas atrás llevó a algunos aficionados a interpretar que la lesión estaba prácticamente superada. Sin embargo, la utilización de una u otra férula no responde necesariamente a una mejora o un empeoramiento de la lesión. Se trata simplemente de dispositivos distintos que utiliza en función de la actividad que vaya a realizar en cada momento.

Lo mismo sucede con las numerosas conjeturas sobre un posible regreso en el Masters 1.000 de Canadá o en Cincinnati. A día de hoy, nadie puede asegurarlo. Ni los médicos, ni su equipo, ni siquiera el propio Alcaraz.

Carlos Alcaraz, en Portugal

Carlos Alcaraz, en Portugal / X

La razón es sencilla: la gran prueba todavía no ha llegado. El murciano continúa sin utilizar la mano derecha para jugar al tenis y hasta que no vuelva a golpear la pelota con normalidad será imposible conocer la respuesta real de la muñeca lesionada.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que la recuperación marcha “por buen camino”, con una progresión lenta pero constante. Alcaraz está siguiendo de forma estricta todas las indicaciones médicas y continúa sometiéndose a controles periódicos para evaluar la evolución de la lesión.

La semana pasada estuvo en Barcelona junto al doctor Ángel Ruiz-Cotorro, una visita que confirmó David Ferrer en una entrevista concedida a la cadena COPE. El objetivo sigue siendo el mismo: recuperar sensaciones sin acelerar plazos y evitar cualquier riesgo de recaída.

La hoja de ruta está claramente definida. El primer paso será volver a realizar golpeos suaves con la mano derecha. Si la muñeca responde bien y no aparece dolor, se incrementará progresivamente la intensidad de los entrenamientos. Solo después llegará la fase de trabajo exigente y las sesiones de máxima carga.

Por eso, cualquier previsión sobre su regreso sigue siendo prematura. Hasta que no se vea a Alcaraz entrenando con total normalidad será imposible saber cuándo podrá volver a competir.

Carlos Alcaraz, durante el torneo de Barcelona

Carlos Alcaraz, durante el torneo de Barcelona / EFE

El deseo del murciano es regresar durante el mes de agosto, pero ese objetivo dependerá exclusivamente de cómo responda la muñeca cuando empiece a recibir mayores estímulos de carga. Por el momento, las noticias son positivas: la evolución es favorable y el proceso avanza según lo previsto. Eso sí, tanto el jugador como su equipo tienen claro que la prioridad es no correr riesgos.

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La recuperación continúa. Va mejor, pero despacio. Y en una lesión tan delicada como la que afecta a la muñeca, la paciencia sigue siendo el mejor aliado de Carlos Alcaraz.

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