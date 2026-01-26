El 'factor catalán' de Musetti arrasa en Australia y se cita con Djokovic

Lorenzo Musetti sigue avanzando con buenas sensaciones en el Open de Australia y ya está en los cuartos de final después de superar sin problema alguno a Taylor Fritz (6-2, 7-5 y 6-4). El italiano pone pie por primera vez en su carrera en la antepenúltima ronda del primer Grand Slam del año, donde se las verá con Novak Djokovic.

En un partido con mucha menos historia de lo esperado, el italiano impuso su gran momento y demostró que su apuesta por trabajar con el entrenador catalán Josep Perlas está siendo, como mínimo hasta ahora, una decisión totalmente acertada.

A sus 65 años, el preparador catalán afronta un nuevo reto después de haber llevado a jugadores como Moyà o Albert Costa, además de ganar dos Copas Davis como capitán. Con Musetti, su trabajo está claro. "Tenemos que estar preparado por si Alcaraz y Sinner abren la puerta" explicó en una entrevista reciente a Esport 3, donde mencionó que su actual pupilo tiene talento para intentar estar preparado para batir a los dos grandes del momento.

Y por el momento, escenario deseado. Ahora se las verá en cuartos con Djokovic, contra quien tiene un bagaje muy negativo (1-9). Pese a ello, no se esconde. "Cada vez es un aprendizaje" aseguró el italiano en la rueda de prensa post partido.

Sea como sea, Musetti vuelve a cumplir y ya está donde debe. Cuartos de final y nivel para tener argumentos para poder creerse algo más.