El extraño caso de Raducanu: Otro contrato millonario sin un solo título desde 2021

Emma Raducanu cambia de marca y de etapa. La británica deja Nike y firma con Uniqlo como nueva embajadora global por 3,5 millones de dólares por temporada. Un movimiento que recuerda al que realizó Roger Federer en el tramo final de su carrera, cuando también apostó por la firma japonesa tras cerrar su etapa anterior.

Hasta ahora, junto a Kei Nishikori, el suizo era uno de los dos únicos tenistas vinculados a la marca asiática, que incorpora por primera vez a una mujer en el circuito.

Raducanu, campeona del US Open en 2021, continúa siendo un imán comercial pese a contar con un único título en su palmarés. Su impacto global —especialmente en el mercado asiático, por sus raíces familiares y su dominio del idioma— mantiene intacto su atractivo para las grandes firmas. De hecho, fue presentada en Tokio como nueva imagen global de la compañía japonesa tras cerrar su etapa con Nike.

Un acuerdo que se suma así a los contratos ya en vigor con empresas de la talla de Dior, Tiffany & Co., Vodafone o British Airways que desembolsaron muchos millones para atraer a la joven tenista, que en 2024 acumulaba más de 9 millones de dólares solo en contratos publicitarios.

En lo deportivo, la actual número uno británica no tiene planes inmediatos de contratar a un nuevo entrenador mientras trata de reactivar una temporada que no ha arrancado como esperaba. Competirá en Indian Wells y en el Miami Open en marzo sin un sustituto a tiempo completo para Francisco Roig —su noveno técnico desde que se hizo profesional—, de quien se separó tras caer en segunda ronda del Open de Australia en enero.

“En este momento no diría que estoy buscando activamente un entrenador”, explicó la jugadora, que valoró positivamente su etapa junto a Roig: la relación fue buena, aunque finalmente no coincidieron en ciertos aspectos clave, si bien mantienen el contacto.

Emma Raducanu / EFE

Para la gira estadounidense contará con la exprofesional británica Alexis Canter, con quien ya trabajó el año pasado y bajo cuya supervisión alcanzó la final del Transylvania Open. Con él también firmó buenas actuaciones en Washington —donde superó a Naomi Osaka— y en Cluj-Napoca, torneo en el que disputó su primera final desde la recordada en Nueva York, aunque terminó cediendo ante Sorana Cîrstea.

Indian Wells será el primer escenario en el que Raducanu estrenará oficialmente su nueva equipación, después de haber ofrecido ya un adelanto en el anuncio difundido por la marca en redes sociales.