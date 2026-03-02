El extenista Yannick Noah, acusado por ocultación de bienes de una herencia familiar

El mundo del tenis no se podría entender sin la figura de Yannick Noah, conocido por dejarse el alma en las pistas. El extenista es conocido por ser el último francés en ganar Roland Garros en 1983 y alcanzar el puesto número 3 del mundo en 1986. Tras su retirada, el francés se volcó con la música y se ha convertido en uno de los cantantes más destacados del país.

Actualmente, el extenista enfrenta cargos por ocultación de bienes de una herencia, después de que sus hermanas lo acusaran de apropiarse indebidamente de más de cuatro millones de euros.

Estas alegaciones señalan que el exdeportista se quedó con una parte significativa de la herencia familiar. Además, su hermana menor, Isabelle, ha declarado que se encuentra retenida contra su voluntad en la propiedad familiar en Camerún, donde supuestamente se le impide hablar sobre el asunto.

Todo el conflicto familiar salió a la luz a finales de febrero, después de que Isabelle publicara en redes sociales lo que su hermano estaba haciendo, dejando claro que el extenista se había apoderado de todos los bienes de sus padres.

Las hermanas llevaron el caso a los tribunales camerunés que fallaron a su favor. Su abogado, Maître Bayebec, destapó el motivo del enfrentamiento: "Antes de morir, Zacharie Noah vendió todas sus tierras a su hijo Yannick, lo cual está prohibido por ley, ya que es una forma de desheredar a sus otros hijos".

"El tribunal falló a nuestro favor basándose en la ley, pero la parte contraria está multiplicando los recursos; sin duda, hay presión sobre los jueces, y no hemos podido anular la venta", expuso el abogado.

"Me tiene secuestrada"

Isabelle fue clara en una entrevista con la revista 'Voici': "Nos robó nuestra herencia. Cuando nuestro padre murió, explicó que era el único heredero. Se apoderó de todo y se autoproclamó jefe de nuestra aldea en Camerún, decidiendo que todo le pertenecía".

"Prácticamente me tiene secuestrada en nuestro pueblo. No estoy encerrada, pero no puedo salir de la propiedad; siempre hay cuatro o cinco hombres afuera vigilándome. Y como no tengo recursos, no puedo hacer nada", relató.

En cambio, los abogados del extenista señalan que Isabelle padece "graves problemas de salud", lo que le provoca realizar declaraciones totalmente absurdas.