El expsicólogo de Alcaraz revela las razones de su estado físico: "Sufrió un trauma psicológico y se derrumbó"

Carlos Alcaraz dijo 'adiós' más pronto de lo esperado del torneo de Miami. Totalmente agotado físicamente y desquiciado, lanzó una frase hacia su equipo que ha llamado mucho la atención en los días posteriores. "¡No puedo más! ¡Quiero irme a casa!". Un grito que refleja todo lo vivido en los primeros meses del año y la necesidad de un descanso para el número uno del mundo.

Su reacción durante la derrota ante Korda en Miami encendió las alarmas. Josefina Cutillas, psicóloga que trabajó con él en sus años de formación, valoró su situación. “Tendemos a atribuir poderes sobrenaturales a los atletas, pero son humanos como todos los demás”, dice a 'El Mundo'. La experta aportó una perspectiva más cercana y realista: recordó que, aunque a menudo se idealiza a los deportistas, siguen siendo personas con emociones y límites como cualquiera.

De acuerdo con su análisis, la situación podría explicarse por una sobrecarga de tensión acumulada. Señaló que Carlos Alcaraz habría soportado un nivel de exigencia muy alto durante un periodo prolongado, lo que pudo desembocar en un desgaste emocional significativo. Comparó este impacto psicológico con una posible lesión física, restando dramatismo al episodio. “Carlos acumuló demasiado estrés durante muchas semanas y, en cierto momento, colapsó emocionalmente. Sufrió daños psicológicos, al igual que podría haber sufrido daños físicos”, señaló.

¿Un problema de descanso?

Además, la especialista sugirió que podría haber habido deficiencias en la gestión del descanso y el cuidado personal. Indicó que tal vez no se tomaron suficientes precauciones, o que no se priorizó adecuadamente la recuperación y el bienestar. En este sentido, considera que el proceso de mejora pasa por reajustar hábitos y prestar mayor atención a estas áreas. “Quizás no tomó suficientes medidas preventivas, o no descansó lo suficiente, o no se centró lo suficiente en su bienestar. Eso es lo que podrá hacer ahora. Lo que sucedió no es tan inusual ni grave", explicó.

El jugador murciano ha encontrado en sus momentos de desconexión una herramienta clave para aliviar la presión. Ya sea mediante viajes con amigos o regresando a casa, busca desconectar del entorno competitivo para recuperar energía. Aunque no siempre mantiene un equilibrio perfecto, esta dinámica forma parte de su forma de afrontar las exigencias del tenis profesional.

Desde sus inicios, su principal impulso ha sido superarse constantemente. Quienes lo conocen destacan que rinde especialmente bien en situaciones de máxima presión, donde su nivel competitivo se eleva. Sin embargo, cuando esa intensidad disminuye, pueden aparecer inseguridades o dificultades para mantener el mismo rendimiento.

Regreso a su hábitat natural

Después de su participación en Miami, el tenista optó por volver a su entorno más cercano en El Palmar, buscando apoyo en su familia. Este regreso a sus raíces le permite reconectar emocionalmente y recuperar estabilidad tras periodos exigentes en el circuito.

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Ahora, su objetivo es retomar la preparación en Murcia antes de encarar el Montecarlo Masters. Allí tendrá la oportunidad de demostrar su recuperación, no solo en el plano deportivo, sino también en el mental, frente a una competencia cada vez más exigente.