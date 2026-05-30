La explicación científica a los problemas de Sinner con el calor en Roland Garros: "Los pelirrojos son más sensibles"

La eliminación de Jannik Sinner en Roland Garros fue una de las noticias más sonadas del año en el mundo del tenis. Quizá la que más. Ni los propios jugadores se lo creían cuando les informaban de lo que había sucedido en la Phillipe Chatrier. El italiano, a falta de un juego para llevarse el partido, colapsó por completo y no pudo evitar la derrota contra un afortunado Juanma Cerúndolo.

Hoy no encontraba ninguna energía. Me sentí como si me golpeara contra un muro. Intenté jugar rápido y evitar intercambios largos porque ya no me encontraba bien", explicó Sinner después del partido. El italiano fue capaz de dominar el choque a pesar de las molestias, pero se vino abajo en el peor momento posible. A pesar de la medicación, no fue capaz de reaccionar.

No es la primera vez que a Sinner le sucede un episodio similar. De hecho, en el torneo de Shanghái del año pasado, tuvo que retirarse por unos calambres que le impedían totalmente la movilidad. Lo mismo en el Open de Australia del año pasado contra Rune, aunque en ese caso fue capaz de revertir la situación y sacar adelante los problemas.

Jannik Sinner, eliminado en segunda ronda de Roland Garros 2026 / EFE

¿Qué le pasa a Jannik Sinner con el calor? Uno de los estudios científicos que está circulando por redes sociales identificaría su color de pelo como la principal causa, bajo la hipótesis de que el cabello pelirrojo es una adaptación al clima templado. El estudio demostró que las personas pelirrojas tienen niveles más altos de calcidiol (precursor de la vitamina D) y que el fenotipo pelirrojo podría ser una adaptación evolutiva a zonas con baja radiación solar.

El resultado de todo esto es una mayor sensibilidad a la radiación y una respuesta distinta de la piel frente al sol. A todo ello se le deben sumar las altas temperaturas y el bochorno que están apoderándose de la ciudad de París en los últimos días. Todos los tenistas están sufriendo con el calor, pero Sinner ha sido el único incapaz de darle la vuelta a la situación.

Sinner con hielo para remediar el golpe de calor / EFE

Algunos ejemplos son los de Casper Ruud o Jakub Mensik. El noruego sufrió una 'pájara' en su debut contra Roman Safiullin y estuvo totalmente mareado durante largos minutos. Incluso perdió el cuarto set por 6-0. Sin embargo, en el quinto fue capaz de sacar toda su energía y llevarse la victoria. Algo similar con Mensik, que incluso salió de la pista en silla de ruedas, después de ganar a Mariano Navone.

La opinión de Toni Nadal

"Me parece muy extraño. Él dice que no ha sido un golpe de calor... Cuando estás 5-1, y tienes un servicio bastante bueno, un juego así lo tienes que ganar. Ha pasado a perder 5-7, 1-6 y 1-6. Solo ha ganado dos juegos de 18, es una absoluta barbaridad", comentó Toni Nadal sobre el episodio de Jannik Sinner.

El italiano pierde una gran oportunidad de levantar el título de Roland Garros, el único que le falta en su carrera para completar el Career Grand Slam. La ausencia de Alcaraz despejaba el camino para el transalpino, que ha sido la primera sonada víctima de un torneo que sigue regalándonos sorpresas diarias en el cuadro masculino, principalmente.