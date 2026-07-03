Expertos de la Universidad de Barcelona desvelan las preocupantes cifras de las lesiones en el tenis

Las retiradas y las lesiones se han convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada. Basta con echar un vistazo a los últimos meses para comprobarlo. Carlos Alcaraz no está presente en Wimbledon, Jannik Sinner sufrió un golpe de calor que condicionó su eliminación en Roland Garros, Jack Draper se vio obligado a abandonar y Emma Raducanu incluso apareció con muletas después de retirarse antes de disputar uno de sus partidos.

Lo que hace unos años parecía una sucesión de casos aislados se ha convertido en una preocupación creciente dentro del tenis profesional. Los datos respaldan esa sensación. Un estudio de la Universidad de Barcelona publicado recientemente concluyó que los abandonos han aumentado un 25 % en el circuito ATP y un 50 % en la WTA desde 1999, mientras que la duración de los partidos y las distancias recorridas por los jugadores también han crecido de forma notable.

Alcaraz con la protección en su muñeca / RTVE

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Jack Draper, considerado el gran referente del tenis británico tras la retirada de Andy Murray. "Es bastante preocupante el estado del tenis masculino actualmente", afirmó.

El británico señaló especialmente el creciente número de problemas físicos que afectan a los jugadores más jóvenes. "Musetti ha tenido problemas, Fils también, Alcaraz con la muñeca... Cuando observas los cuadros, ves lesiones constantemente en hombros, brazos y muñecas", explicó.

Draper cree que los responsables del circuito deberían revisar algunos de los cambios introducidos en los últimos años. "La ATP necesita analizar seriamente lo que estamos haciendo, especialmente con los Masters 1000 de doce días", advirtió.

CALENDARIO Y RAQUETAS

La sobrecarga competitiva aparece como una de las explicaciones más repetidas por jugadores y especialistas. El calendario actual obliga a competir prácticamente durante once meses al año, alternando superficies, países, husos horarios y condiciones climáticas completamente diferentes.

Wimbledon (United Kingdom), 13/07/2025.- Carlos Alcaraz of Spain falls during the Men's Singles final match against Jannik Sinner of Italy at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. (Tenis, Italia, España, Reino Unido) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. EDITORIAL USE ONLY / TOLGA AKMEN / EFE

A diferencia de los deportes colectivos, el tenis apenas ofrece margen para gestionar el desgaste. Los jugadores afrontan partidos que pueden superar las cuatro o cinco horas de duración, deben viajar constantemente y tienen muy pocos periodos de recuperación real durante la temporada.

Sin embargo, el calendario no es el único factor señalado. Stephen Smith, fundador de Kitman Labs, una de las empresas líderes en análisis de rendimiento deportivo, apunta también a la evolución tecnológica del material.

Según el especialista, las raquetas actuales son más rígidas, generan más potencia y permiten imprimir más efecto a la pelota que hace una década. "Eso es fantástico para el espectáculo, pero biomecánicamente supone una mayor exigencia para hombros, brazos y muñecas", explicó.

El experto sostiene que existen evidencias que relacionan determinadas características de las raquetas con un mayor riesgo de lesiones en la parte superior del cuerpo.

EL PAPEL DE LAS SUPERFICIES

Las pistas tampoco escapan al debate. La tendencia de los últimos años ha sido homogeneizar las superficies y ralentizar muchas canchas, una medida que ha reducido algunos esfuerzos explosivos pero que ha incrementado la duración de los intercambios. El resultado es una mayor carga acumulada sobre rodillas, caderas y tobillos.

Además, los jugadores deben adaptarse constantemente a la transición entre tierra batida, hierba y pista dura, cada una con exigencias físicas muy diferentes.

Jannik Sinner, eliminado en segunda ronda de Roland Garros 2026 / EFE

En paralelo, varios jugadores están apostando por herramientas tecnológicas para controlar mejor su estado físico. Entre ellos destacan Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, usuarios de dispositivos de monitorización que registran parámetros como el sueño, la frecuencia cardíaca o los niveles de oxígeno en sangre.

Tras algunas restricciones iniciales, estos sistemas ya están permitidos tanto en Roland Garros como en Wimbledon. Para muchos expertos, el tenis debería avanzar hacia modelos similares a los que utilizan deportes como el fútbol, donde los datos en tiempo real permiten detectar riesgos de lesión antes de que aparezcan los problemas.

La preocupación va mucho más allá de los propios jugadores. Las bajas de figuras como Alcaraz, Sinner, Draper o Raducanu tienen un impacto directo sobre los torneos, las audiencias y el atractivo comercial del deporte.

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu / X

Por ello, cada vez son más las voces que reclaman una revisión profunda del calendario, de los formatos de competición y de la preparación física de los jugadores.

Porque la gran pregunta ya no es si existe un problema de lesiones en el tenis. La cuestión es si el deporte será capaz de encontrar una solución antes de que las retiradas se conviertan en una constante dentro del circuito.