Tras los éxitos de Nadal y Alcaraz, Djokovic estrena documental

Novak Djokovic volverá a ser protagonista, aunque esta vez lejos de las pistas. El tenista serbio estrenará el próximo 20 de agosto un documental centrado en su vida y su carrera que estará disponible en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios.

Bajo el título de "Novak Djokovic: El Lobo de Invierno", la producción promete ofrecer una visión mucho más personal del jugador con más títulos de Grand Slam de la historia, mostrando aspectos desconocidos de su trayectoria más allá de los éxitos deportivos.

El proyecto está producido por Words + Pictures y Sadoux Productions, mientras que la dirección corre a cargo de Jason Hehir, reconocido internacionalmente por su trabajo en "The Last Dance", la aclamada serie documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls.

Las batallas fuera de la pista

A través de imágenes inéditas grabadas durante torneos, entrenamientos y momentos familiares, el documental profundiza en la figura del serbio desde una perspectiva más humana.

El propio Djokovic adelantó que la producción mostrará episodios que rara vez han trascendido al público.

"El tenis me ha dado muchísimo, pero las mayores batallas nunca ocurrieron solo en la pista", explicó.

"Este documental habla de momentos que la gente no ha visto: las dudas, los sacrificios y esa voluntad constante de evolucionar más allá de la imagen que muchos creen conocer de mí", añadió.

La película contará también con la participación de algunas de las figuras más importantes de la historia del tenis. Además de los testimonios de Jelena Djokovic y otros familiares cercanos, aparecerán leyendas como Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker y Jim Courier.

Un acceso inédito a Djokovic

Uno de los aspectos más destacados de la producción será el acceso concedido por el serbio a las cámaras durante su preparación física y mental en una etapa clave de su carrera.

Jason Hehir reconoció que ese fue precisamente uno de los elementos que más le atrajeron del proyecto.

"Siempre me ha fascinado lo que motiva a los mejores atletas y, especialmente, qué les impulsa a seguir cuando ya han alcanzado la cima", señaló.

El director destacó además que durante el rodaje pudo descubrir facetas muy distintas del campeón serbio.

"Novak nos ha ofrecido un acceso excepcional a su preparación física y mental mientras sigue compitiendo al más alto nivel. Hemos llegado a conocerlo como padre, esposo, amigo, pero también como una figura pública que a veces resulta difícil de comprender", explicó.

Hehir concluyó definiendo a Djokovic como "una persona fascinante" y aseguró que el documental retrata al serbio en "un momento decisivo de su carrera".

A sus 39 años, y mientras continúa persiguiendo nuevos récords en el circuito, Djokovic protagonizará así una producción que promete mostrar el lado más íntimo y desconocido de una de las figuras más influyentes de la historia del deporte.