Éxito rotundo de Draper y Pegula: "Cree que soy la mejor jugadora"

Con el US Open en curso, sin duda, los encuentros que más expectación causaban eran los del reciente formato del último Grand Slam de la temporada: los dobles mixtos. Una innovadora dinámica que se compone de las mejores estrellas actuales del mundo del tenis.

Sobre todo, la pareja formada por el tenista español, Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu, despertaba en la audiencia un interés que iba más allá de lo tenístico. Pese a las expectativas que se generaron respecto a este duelo ante Jack Draper y Jessica Pegula, la 'pareja' de moda, cayó a los 50 minutos.

El equipo formado por Pegula y Draper entró con la mentalidad ganadora y con una garra que superó con creces al español y la británica, quienes parecían más distraídos durante todo el partido entre miradas y risas despreocupadas. La compenetración entre Jessica y Jack, fue lo que les otorgó finalmente el pase a la siguiente ronda.

Aunque es cierto que, Pegula jugaba con cierta ventaja en esta nueva dinámica. La estadounidense es una tenista que destaca tanto en individuales como en dobles. En el ranking individual, ha alcanzado el puesto número 3 del mundo, mientras que en dobles llegó a ser la número 1, formando pareja con Coco Gauff.

Tras acabar el partido, ambos ganadores hicieron sus primeras declaraciones a pie de pista. "La gente ha respondido, el estadio está completamente abarrotado, así que lo primero es darle las gracias a todos porque han hecho que esta experiencia sea todavía más impresionante. La atmósfera que hemos vivido ha sido brutal", empezó aclamando Pegula.

Pese a que 'Carlitos' y Emma no ganasen, Jessica admitió que Alcaraz respondía con golpes de otro mundo que enloquecían al público, a su compañera e incluso a sus rivales. "Ha sido muy divertido, sobre todo con esos golpes locos que se ha inventado Carlos, la gente se volvió loca. En mi caso, he disputado muchos partidos de dobles en mi carrera, aunque no tantos recientemente. Siempre es complicado, sobre todo en este formato de dobles mixtos, incluso si juegas ante rivales que habitualmente no disputan esta disciplina", exponía Jessica.

La estadounidense, que está acostumbrada a disputar partidos de dobles, no dejó pasar la oportunidad de elogiar a su compañero de partido. "Ha sido muy emocionante, Jack ha estado genial, así que estamos deseando repetir", añadía Pegula. Incluso llegó a decir entre risas que "Jack se piensa que soy la mejor jugadora de dobles mixtos del circuito", comentaba entre risas la de Buffalo.

"Hoy han sido dos partidos, dos victorias y encima lo estamos pasando bien, no se puede pedir más. Jack se piensa que soy la mejor jugadora de dobles mixtos del circuito", apuntaba con humor la de Buffalo. Draper también le dedicó unas bonitas palabras a su compañera y agradeció haber podido vivir la oportunidad de disputar este partido. "Todo ha ido bien, ha sido fácil porque he tenido una gran compañera a mi lado. Es increíble una experiencia así, delante de este público junto a Jessica, Emma y Carlos, no se me ocurre nada mejor. Es un placer estar aquí fuera disfrutando de este momento, jugando ante dos rivales como ellos y al lado de una gran jugadora como Jessica", expresó el británico después de ganar.

El británico, que llevaba un tiempo alejado de la competición, confesó haberse sentido muy satisfecho con el nivel que demostró en la pista. "La verdad es que no tenía muchas expectativas, no sabía muy bien qué esperar de este experimento, pero lo cierto es que lo estoy viendo, me estoy viendo bien después de varias semanas lejos del circuito, sin competir", comentó Draper.

Próxima parada: semifinales

Tras vencer a Emma y a Carlos y a la pareja formada por Medvedev y Andreeva, ahora en semifinales, les veremos enfrentarse con otra pareja que ha jugado increíble en este formato: Iga Swiatek y Casper Ruud. "Estoy contento por la manera en la que estamos jugando, feliz de tener a mi lado a una gran compañera, esa es la realidad. Lo estamos afrontando como verdaderos profesionales: comer bien, descansar y planear la táctica. Mañana queremos tener todo bien atado antes de volver a la pista", concluyó Jack.