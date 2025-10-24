Exigente sorteo para Alcaraz en París

Carlos Alcaraz aterrizó este viernes en París para iniciar la puesta a punto de cara al Masters 1000 en la capital francesa. Sin tiempo que perder, el murciano se fue a entrenar a las nuevas pistas mientras esperaba a conocer a sus posibles rivales tras el sorteo del cuadro.

No tendrá un camino fácil el número uno del circuito si quiere levantar el torneo parisino por primera vez en su carrera. Sin duelo de primera ronda por su condición de favorito, Carlos Alcaraz se estrenará en segunda ante el ganador del Cameron Norrie-Sebastián Báez, un debut asequible que será una primera prueba de todo lo que está por venir.

Alcaraz vuelve a la carga

En octavos empezarían los primeros problemas con la posibilidad de enfrentarse a uno de los dos primos más en forma del circuito: Valentin Vacherot o Arthur Rinderknech. En caso de superar la tercera ronda, Carlos apuntaría a enfrentarse a Félix Auger-Aliassime o Casper Ruud, el paso previo a las semifinales donde Taylor Fritz o Alex de Miñaur aparecerían como principales favoritos. Será una semana sin apenas descanso con duelo de nivel donde una posible final contra Sinner podría volver a ser el colofón final a un torneo clave de cara a las ATP Finals en Turín.

El murciano llega a París con la posibilidad de sumar el noveno título de la temporada, el cuarto de categoría Masters 1000. Conquistar la capital francesa le serviría a Carlos para terminar el año como número uno de manera asegurada por segunda vez en su carrera, tras hacerlo en 2022.

Las últimas semanas de Alcaraz no han sido nada fáciles; tras su victoria en el torneo de Tokio, Carlos renunció a participar en el Masters 1000 de Shanghai por unas molestias en el tobillo. Recuperado de sus dolencias, el murciano necesita dar su mejor nivel desde el primer partido para pasar de ronda en el exigente cuadro de París.

Jannik Sinner, por su parte, tampoco tendrá un camino asequible. En octavos le esperarían Jakub Mensik o Fran Cerúndolo, mientras que en cuartos los hipotéticos rivales serían Ben Shelton o Andrey Rublev. El plato fuerte llegaría en semifinales, con la posibilidad de enfrentarse a Lorenzo Musetti o Alexander Zverev, un paso previo a una posible final contra Carlos Alcaraz. Todo por decidir en un torneo que empieza este mismo lunes.