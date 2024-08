El exfisio de Sinner se defiende: "Me duele pensar que ya no formo parte..."

El italiano Giacomo Naldi, exfisio de Jannik Sinner, autor del masaje al número 1 del mundo sin guantes que, según la versión oficial, le transmitió clostebol de manera transdérmica, aseguró este domingo que ha sido "profesional al 100%" y que le "duele pensar" que ya no forma parte del equipo del tenista.

Sinner despidió el pasado viernes a Naldi, pocas horas después de que se hiciera público el doble positivo del tenista en Indian Wells por culpa del clostebol, sustancia prohibida que el exfisio, con una herida en el dedo, introdujo en el organismo del italiano al masajearle sin guantes.

Así lo confirmó el propio Sinner en su primera rueda de prensa después del escándalo que ha dividido al mundo del tenis pero que no impide que el de San Cándido, declarado inocente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), compita en el Abierto de Estados Unidos.

El ya exfisio quiso despedirse, pero reivindicó su profesionalidad.

"Existen dos vías de justicia: la real, sancionada por los Tribunales; y la (desgraciadamente más eficaz) sancionada por los medios de comunicación. Esta última demasiado a menudo superficial y raramente basada en los hechos reales, que en este caso, además, son públicos", expresó en un comunicado en Instagram.

"Hace un año y medio, me uní a un equipo fantástico, formado por buenas personas y grandes profesionales. He saboreado victorias y derrotas. He podido alcanzar metas históricas que nos han llevado a la historia del tenis italiano. Estoy orgulloso de haber formado parte de este gran equipo, consciente de haberlo dado todo, de haber sido profesional al cien por cien, pero también de haber dado más, porque cuando pones el corazón, sin duda das más", añadió.

"Me duele pensar que ya no formo parte de esto, es duro no estar en el palco con vosotros y animando a Jannik, pero tendré que acostumbrarme rápido", sentenció.