Una excampeona de Wimbledon advierte a Alcaraz: "Podría terminar abandonando el tenis como le pasó a Borg a los 25 años"

La separación de Carlos Alcaraz y su entrenador de toda la vida Juan Carlos Ferrero se ha convertido en la noticia tenística del mes de diciembre, generando una gran cantidad de reacciones por parte de todos los estamentos del deporte de la raqueta. Una de las últimas en expresar su opinión al respecto ha sido la extenista francesa, Marion Bartoli, quien se ha mostrado crítica con el camino que está tomando el murciano en su carrera.

“Estoy preocupada, pero de forma mesurada, porque es alguien que tiene cualidades excepcionales para empezar. Pero necesita estructura porque, de lo contrario, podría terminar abandonando el tenis como le pasó a Borg a los 25 años", apuntó la campeona de Wimbledon 2013 en su podcast en 'RMC Sport'. "Tenemos un genio aquí, así que no queremos eso, queremos que continúe durante mucho, mucho tiempo”, continuó la francesa.

Después de anunciar el final de la relación con Ferrero, se ha dado por hecho que el hasta ahora segundo entrenador de Alcaraz, Samu López, se hará con los entrenamientos del murciano en solitario, aunque para Bartoli esa situación no se mantendrá en el futuro. La extenista francesa avanzó que al de El Palmar le espera en adelante un largo camino de cambios al que deberá adapatarse. “Lo que va a pasar es que durante los primeros seis meses de Alcaraz con Samuel López serán un proceso de prueba y error. Habrá nombres circulando. Por supuesto, para entrenar a un genio como Alcaraz, no se va a encontrar con muchos rechazos”, afirmó.

Carlos Alcaraz ya entrena sin Juan Carlos Ferrero / X

De hecho, la excampeona gala tiene claro que Carlitos recurrirá a de nuevo a Ferrero en caso necesario. "Si las cosas no funcionan y Sinner gana el Open de Australia y Roland Garros, creo que Alcaraz llamará a Ferrero de inmediato, eso está claro", afirmó.

Por el momento, Alcaraz ya ha comenzado a entrenar sin la supervisión de Ferrero, con vistas al inicio de una nueva temporada que arrancará en apenas una semanas. El primer gran compromiso será en el Open de Australia (del 12 de enero al 1 de febrero), el único Grand Slam que falta en las vitrinas del murciano.