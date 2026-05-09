Estreno soñado de Sinner en Roma

El regreso de Jannik Sinner al Italian Open no pudo dejar mejores sensaciones para el público italiano. El número uno del mundo debutó este sábado con una victoria convincente ante el austríaco Sebastian Ofner y avanzó a los dieciseisavos de final tras imponerse por 6-3 y 6-4.

La expectación alrededor del italiano era máxima en el Foro Itálico. Italia sueña con ver a Sinner conquistar en casa el único Masters 1000 que todavía falta en su palmarés y, de momento, el de San Cándido respondió con autoridad.

Ofner intentó competir de tú a tú y dejó momentos de buen nivel, especialmente con su saque y subiendo con agresividad a la red. El austríaco buscaba además su primera victoria ante un top-10, pero delante tenía al jugador más en forma del circuito.

Sinner dominó prácticamente de principio a fin ante un estadio completamente entregado, que celebró cada punto del italiano en una atmósfera de auténtica euforia. Incluso sus padres estuvieron presentes en una noche muy especial para el tenis italiano.

El encuentro tuvo también dos interrupciones después de que varios aficionados necesitaran asistencia médica en la grada, aunque ni siquiera eso alteró el ritmo del número uno mundial.

Porque más allá de la victoria, Sinner dejó claro cuál es su gran objetivo: completar el llamado “Career Golden Masters”, es decir, conquistar los nueve Masters 1000 del circuito, una hazaña que solo logró Novak Djokovic.

“En un año muchas cosas pueden cambiar”, comentó tras el partido, enviando un mensaje de ambición al público italiano.

Además, el triunfo le permite seguir acercándose a otro registro histórico. Con esta victoria igualó las 29 consecutivas de Roger Federer en torneos Masters 1000 y ya mira de cerca las 31 que firmó Djokovic.

La ilusión en Italia es enorme. Han pasado cincuenta años desde que un jugador local conquistó Roma, desde el título de Adriano Panatta en 1976, y el contexto parece inmejorable para romper la sequía.

La ausencia de Carlos Alcaraz y la eliminación prematura de Djokovic refuerzan todavía más la candidatura de Sinner, aunque nombres como Alexander Zverev, Rafa Jódar o Flavio Cobolli aparecen como posibles amenazas en el camino.

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El italiano, que llega lanzado tras conquistar de forma consecutiva París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, se enfrentará ahora al ganador del duelo entre Alexei Popyrin y Jakub Mensik.