El estallido de Andreeva tras su eliminación: “¡Que os jodan a todos!’”

Mirra Andreeva, número 8 del mundo a sus 18 años, cayó estrepitosamente en tercera ronda de Indian Wells. La rusa, pupila de Conchita Martínez, no ha empezado el año de la mejor manera y acusó toda esa presión y frustración al finalizar el encuentro. Sea por edad o por carácter, perdió totalmente los nervios y se encaró con el público estadounidense.

Andreeva lanzó la raqueta contra el suelo y se dirigió directamente a la grada gritando: "¡Que os jodan a todos!". La rusa había tenido el partido en sus manos, llegando a liderar con break arriba en el tercer set, pero volvió a sucumbir en los instantes finales del encuentro, tal como le ha pasado en los anteriores torneos contra Anisimova o Mboko.

Tras la polémica, la jugadora se quiso disculpar a través de redes sociales por su comportamiento en pista. "Estaba pasando por muchas emociones después de la derrota. No estoy orgullosa de cómo lo gestioné. Es algo en lo que tengo que trabajar", reconoció. Andreeva siempre ha destacado por ser una jugadora muy expresiva cuando compite, del mismo modo que sus compatriotas Rublev y Medvedev.

"No iban dirigidas a nadie en concreto"

Además, quiso aclarar que las palabras que lanzó no iban dirigidas a nadie en concreto. "Eran hacia mí misma, hacia todos en general. Después de perder me enfado mucho, así que a veces digo esas cosas para mí misma. Simplemente era rabia saliendo, muchas emociones. No iba dirigido realmente a nadie", zanjó.

Curiosamente, después de perder y montar el espectáculo, acudió a su cita de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko y se llevaron la victoria. Por tanto, a pesar de caer en el cuadro individual, Mirra Andreeva permanecerá en el desierto californiano para afrontar los cuartos de final del cuadro de dobles contra la pareja formada por Danilina y Krunic.