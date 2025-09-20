Estados Unidos cumple y se cita con Italia en la gran final

Jessica Pegula dio a Estados Unidos el pase a la final de la Copa Billie Jean King tras remontar su partido ante la británica Katie Boulter (3-6, 6-4 y 6-2) en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena.

El equipo norteamericano disputará la final el domingo contra Italia en busca de su decimonoveno título y tras un balance de un partido perdido y cuatro ganados en esta edición del torneo.

Lindsay Davenport, capitana, lidera al equipo que más veces ha levantado el trofeo, la última vez en 2017 y la primera en 1963, mientras que Gran Bretaña se queda a cero y tendrá que esperar otro año para estrenar sus vitrinas.

Boutler dominó de inicio a fin el primer set, poderosa con su gran juego de saque y derecha ante una Pegula que distó mucho de su mejor momento tenístico.

Un 6-3 más que justo que dejaba en evidencia a la séptima mejor jugadora del mundo frente a la número 55, que ha hecho valer durante el torneo su 1,82 de estatura.

Pegula reaccionó con una rotura, pero no fue capaz de aguantar su saque, insuficiente contra una Boutler crecida y llena de energía.

Según fueron pasando los minutos, la estadounidense cambió de estado de ánimo, consiguió muchos puntos con el primer servicio y empezó a mover a su rival por la pista. Una mejoría que le ayudó a cerrar el segundo set por 6-4.

Continuó con su buena racha y sus golpes siguieron mejorando, mientras que a Boutler se le empezó a terminar la gasolina y cada vez llegaba a menos bolas. El final del equipo de Gran Bretaña estaba cerca y Pegula olía la sangre.

Un duro desenlace (6-2) para la número 55 del circuito, que se vio sobrepasada por una rival que corrió más y mejor y que tiene más experiencia en las grandes citas.