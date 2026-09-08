Estados Unidos contra Alcaraz: el doble reto antes de la final del US Open

¿Y si Carlos Alcaraz revalida el título del US Open? Esta pregunta ha ido adquiriendo un mayor sentido a medida que han avanzado las rondas del torneo. Nadie esperaba que el español mostrara una versión tan sólida tras varios meses de inactividad, como tampoco la cantidad de sorpresas que se han dado en las primeras rondas. Solo quedan tres pasos, pero son los más importantes.

El murciano se enfrentará en la madrugada de este martes a miércoles contra Ben Shelton. Se trata del jugador norteamericano con más nivel y de los pocos que verdaderamente podrían incomodar a Alcaraz de los que quedan vivos en el Grand Slam neoyorquino. Llega motivado a la cita y es bien sabido que se crece en los grandes escenarios. Eso sí, nunca ha conseguido una gran victoria contra los verdaderamente 'top'.

Tres veces se han visto Shelton y Alcaraz en pista y en todas ha salido victorioso el español. Dos de ellas han sido en pista dura, por lo que no será la primera vez que se vean las caras en unas condiciones similares a las de Nueva York. La última fue el año pasado, en Roland Garros, y Ben fue capaz de forzar un cuarto set. Pero poco más. El murciano fue superior.

Carlos Alcaraz, durante el US Open / BRIAN HIRSCHFELD

"Va a hacer falta un tenis especial. Creo que el nivel al que está jugando Carlos es realmente impresionante. Estar cinco meses sin competir y volver haciendo lo que está haciendo en este torneo hasta ahora es algo sobrehumano. Entrenamos juntos antes del torneo y he estado viendo sus partidos. Creo que está jugando a un nivel altísimo. Para mí, parece el Carlos de siempre, y eso es impresionante después de estar cinco meses sin jugar", aseguró Shelton tras clasificarse para cuartos de final.

Una de las mayores cualidades de Shelton es su servicio. Si tiene el día con ese primer golpe, se vuelve muy peligroso y difícil de superar. "Nunca me he enfrentado a él aquí en Nueva York y, obviamente, estoy en la posición en la que quería estar. Considero que jugué un buen partido contra él en París, pero ahora estoy sacando mejor y restando mucho mejor", dijo.

Si Alcaraz es capaz de ganar a Shelton, se clasificaría para las semifinales del US Open. Allí le esperaría el ganador del duelo entre Frances Tiafoe y Alex Michelsen. El español ya conocerá quién será su hipotético rival antes de saltar a pista, ya que el duelo se disputará unas horas antes. Ambos también son estadounidenses, pero están un escalón por debajo de Ben Shelton.

Zverev-Alcaraz, una final muy probable

Michelsen ha tenido un camino plácido hasta los cuartos de final, pese a que nunca había alcanzado una ronda semejante en un Grand Slam. Aunque sus rivales no han sido de gran nivel, el norteamericano no ha cedido ni un solo set en el torneo y está dispuesto a cargarse a uno de los jugadores que mejora más su nivel en Nueva York: 'Big Foe'.

Por el otro lado del cuadro, Alexander Zverev lo tiene todo de cara para alcanzar su tercera final de Grand Slam consecutiva. Khachanov, Van de Zandschulp y Blockx son los únicos que pueden impedírselo, y es evidente que son jugadores de varios escalones por debajo del alemán. Dos obstáculos separan a Alcaraz de la gran final en Nueva York: ambos de Estados Unidos.