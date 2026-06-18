El especial motivo por el que Serena y Venus volverán a jugar juntas

La noticia era esperada desde hacía semanas, pero ahora ya es oficial. Serena Williams y Venus Williams recibirán una invitación para disputar el cuadro de dobles de Wimbledon 2026, un regreso histórico que reunirá de nuevo a una de las parejas más legendarias que ha conocido el tenis.

Cuatro años después de su última aparición en un torneo de Grand Slam, Serena volverá a competir en el All England Club y lo hará junto a la persona con la que construyó buena parte de su leyenda deportiva.

La estadounidense, que cayó eliminada en primera ronda del torneo de Berlín junto a la checa Karolina Muchová, aprovechó su comparecencia ante los medios para revelar cómo nació la idea de volver a jugar junto a su hermana. Y la inspiración llegó desde casa. "Creo que será una experiencia divertida. Mi hija Olympia me sugirió que jugara el dobles con Venus en Wimbledon", explicó Serena.

Serena Williams en Queen's / EFE

La ex número uno del mundo relató que su hija insistió en la propuesta con total convicción. "Siempre tiene buenas ideas y me dijo: 'Mamá, deberías jugar con Venus'", contó entre sonrisas.

La estadounidense reconoció que la petición le sorprendió por la seriedad con la que Olympia defendió la idea. "Ella estaba muy seria y es una niña muy inteligente. Pensé que efectivamente era una buena idea", explicó.

Fue entonces cuando Serena decidió dar el paso. "Le respondí: 'De acuerdo, Olympia, veamos si podemos hacer que esto se haga realidad'", reveló.

Lo que comenzó como una conversación familiar acabará convirtiéndose en uno de los grandes acontecimientos de Wimbledon 2026.

Las hermanas Williams forman una de las parejas más exitosas de la historia del tenis femenino. Juntas conquistaron seis títulos de dobles en Wimbledon y dominaron la especialidad durante más de una década, convirtiéndose en una referencia absoluta del circuito.

Aunque ambas están lejos de sus mejores años competitivos, su regreso genera una enorme expectación entre aficionados y organizadores. La sola presencia de Serena y Venus sobre la hierba londinense promete convertirse en uno de los grandes focos de atención del torneo.

Porque más allá de los resultados, Wimbledon volverá a reunir a dos leyendas que marcaron una era y cuya historia todavía tiene un capítulo más por escribir.