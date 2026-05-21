Tenis
Españoles en la previa de Roland Garros: ¿quién puede entrar al cuadro principal?
Varios tenistas españoles pueden sumarse al segundo Grand Slam del año en París
Este domingo arranca el cuadro principal de Roland Garros y varios españoles están luchando por entrar en él. La previa del Grand Slam parisino es una fase dura para los tenistas que quieren cumplir el sueño de jugar en la Phillipe Chatrier o luchar por superar rondas. Cada victoria reparte una importante cantidad de puntos (y dinero) que nadie quiere desaprovechar.
España cuenta con muchos tenistas en el cuadro masculino, como Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Martín Landaluce, Jaume Munar, Dani Mérida, Roberto Bautista y Pablo Carreño. En el lado femenino, son dos las tenistas que han conseguido el billete directo para la cita parisina: Jessica Bouzas y Cristina Bucsa.
Varios españoles han conseguido llegar a la última ronda de la fase previa, por lo que si ganan el siguiente partido estarán presentes en la primera ronda del cuadro final. Una distribución que se sorteará este mismo jueves al mediodía y en la que se determinarán los primeros cruces del torneo y los caminos de los grandes favoritos para hacerse con el título.
En esta ocasión, España no contará con su mayor representante en el ranking, como es Carlos Alcaraz. El murciano anunció hace unas semanas que no estaría disponible para Roland Garros y también se ha visto obligado a renunciar a Wimbledon. Se trata del vigente campeón del torneo, por lo que Jannik Sinner tendrá vía libre para hacerse con el Grand Slam que le falta.
El jugador que llega en mejor forma para el torneo es Rafa Jódar. El madrileño es la gran sensación del tenis mundial en los últimos meses y ha entrado en la lista de favoritos para levantar el Grand Slam. Sin embargo, el físico y la experiencia jugarán un papel clave, y Rafa deberá dar un salto si quiere estar al nivel de los grandes jugadores. Será el segundo 'grande' de su carrera.
PARTIDOS DE LOS ESPAÑOLES PARA ENTRAR EN EL CUADRO FINAL DE ROLAND GARROS
Roberto Carballés (ESP) - Hugo Dellien
Vilius Gaubas - Pablo Llamas (ESP)
Emilio Nava - Pedro Martínez (ESP)
Guiomar Maristany (ESP) - Kaitlin Quevedo (ESP)
Leyre Romero (ESP) - Sloane Stephens
Aliaksandra Sasnovich - Marina Bassols (ESP)
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