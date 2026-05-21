Españoles en la previa de Roland Garros: ¿quién puede entrar al cuadro principal?

Este domingo arranca el cuadro principal de Roland Garros y varios españoles están luchando por entrar en él. La previa del Grand Slam parisino es una fase dura para los tenistas que quieren cumplir el sueño de jugar en la Phillipe Chatrier o luchar por superar rondas. Cada victoria reparte una importante cantidad de puntos (y dinero) que nadie quiere desaprovechar.

España cuenta con muchos tenistas en el cuadro masculino, como Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Martín Landaluce, Jaume Munar, Dani Mérida, Roberto Bautista y Pablo Carreño. En el lado femenino, son dos las tenistas que han conseguido el billete directo para la cita parisina: Jessica Bouzas y Cristina Bucsa.

Jéssica Bouzas, una de las españolas que estará en Roland Garros / AP

Varios españoles han conseguido llegar a la última ronda de la fase previa, por lo que si ganan el siguiente partido estarán presentes en la primera ronda del cuadro final. Una distribución que se sorteará este mismo jueves al mediodía y en la que se determinarán los primeros cruces del torneo y los caminos de los grandes favoritos para hacerse con el título.

En esta ocasión, España no contará con su mayor representante en el ranking, como es Carlos Alcaraz. El murciano anunció hace unas semanas que no estaría disponible para Roland Garros y también se ha visto obligado a renunciar a Wimbledon. Se trata del vigente campeón del torneo, por lo que Jannik Sinner tendrá vía libre para hacerse con el Grand Slam que le falta.

Tras la lesión de Alcaraz, la esperanza española está depositada en Rafa Jódar / RICCARDO ANTIMIANI

El jugador que llega en mejor forma para el torneo es Rafa Jódar. El madrileño es la gran sensación del tenis mundial en los últimos meses y ha entrado en la lista de favoritos para levantar el Grand Slam. Sin embargo, el físico y la experiencia jugarán un papel clave, y Rafa deberá dar un salto si quiere estar al nivel de los grandes jugadores. Será el segundo 'grande' de su carrera.