España viajará a Eslovenia en los clasificatorios de la BJKC

La Selección Española de Tenis Iberdrola se medirá a Eslovenia como visitante en la eliminatoria Qualifier de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026 que se disputará del 10 al 11 de abril. El equipo capitaneado por Carla Suárez buscará el billete para las Finales que se celebrarán en Shenzhen en el mes de septiembre.

Será el primer enfrentamiento de España ante una Eslovenia que debutó en la competición en 1992. Su mejor jugadora del momento es Kaja Juvan (#100), que lidera el conjunto balcánico junto a Veronika Erjavec (#102) y Tamara Zidansek (#151) como principales raquetas.

El pasado año, Eslovenia ascendió al Grupo Mundial tras ser cuartofinalista en el Grupo I de la zona Euro/África jugado en Lituania, e imponerse en el play-off posterior del Grupo G disputado en Bengaluru, tras superar a Países Bajos (2-1) y al equipo anfitrión de India (2-1).

España buscará ante Eslovenia su quinta presencia consecutiva en las Finales de la BJK Cup. La temporada pasada obtuvo la clasificación tras firmar una brillante victoria en los Qualifiers jugados en Ostrava ante Brasil y la anfitriona Chequia. Posteriormente, caía eliminada en cuartos de final ante Ucrania (2-0).

En el resto de las eliminatorias, la campeona Italia recibirá a Japón, Bélgica vs Estados Unidos, Australia vs Gran Bretaña, Kazajistán vs Canadá, Suiza vs Chequia y Ucrania vs Polonia. China espera en las Finales como país anfitrión.

Cada eliminatoria se jugará al mejor de cinco partidos. La primera jornada contará con dos individuales, y la segunda empezará con el dobles, seguido del resto de individuales en el caso de ser necesario, siguiendo el mismo modelo implantado en la Copa Davis.

Qualifiers BJK Cup 2026

Italia (#1) vs Japón

Bélgica vs Estados Unidos (#2)

Australia vs Gran Bretaña (#3)

Kazajistán vs Canadá (#4)

Eslovenia vs España (#5)

Suiza vs Chequia (#6)

Ucrania vs Polonia (#7)

*China país anfitrión.