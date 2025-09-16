España - Ucrania: horario y dónde ver por TV los cuartos de la Billie Jean King Cup

Después de las emociones fuertes del pasado fin de semana en Marbella con la remontada española para acceder a las Finales de la Copa Davis; este miércoles el combinado femenino afronta desde este miércoles la ronda de cuartos de las Finales de la Billie Jean King Cup que se disputan en Zhenzhen.

El equipo capitaneado por Carla Suárez arrancará su participación ante Ucrania, con un equipo formado por Paula Badosa, Jéssica Bouzas, Cristina Bucsa, Leyre Romero y Aliona Bolsova. Ucrania, por su parte, competirá en esta eliminatoria con un equipo encabeza por Elina Svitolina, número 13 del ranking WTA, junto a Marta Kostyuk, Yuliia Starodubtseva, Lyudmyla Kichenok y Nadiia Kichenok.

"Va a ser una eliminatoria dura”, avanzó la capitana española. “Muchos países tienen a jugadoras entre las 10 o 20 mejores y contra Ucrania no va a ser menos. Tendremos que estar cien por cien focalizadas en nuestro juego, en nuestra mentalidad y agresividad. Con el trabajo que las chicas han ido haciendo durante el año y con el que hagamos esa semana está claro que vamos a luchar hasta el final", apuntó en la previa del torneo.

España consiguió la clasificación para estas Finales al finalizar primera del Grupo B tras sus solventes victoria contra Chequia (1-2) y Brasil (3-0) el pasado mes de enero. Ucrania, por su parte, se impuso en un Grupo E que compartía con Polonia y Suiza.

Formato

Un total de ocho equipos han llegado a esta fase final que arrancará con una ronda eliminatoria de cuartos. Gran Bretaña, Japón, Kazajistán, España, Ucrania y EE. UU. participan tras haber sido primeras en sus respectivos grupos de clasificación, mientras que Italia lo hace como vigente campeona y China como país anfitrión.

En semifinales, las españolas se cruzarán precisamente con el ganador de la eliminatoria de cuartos entre chinas e italianas que abre la competición hoy martes 16 de septiembre. España entrará en liza mañana miércoles 16 de septiembre; el jueves será turno para el Kazajistán-Estados Unidos y el Japón-Gran Bretaña que cerrará la ronda de cuartos.

La primera semifinal tendrá lugar el viernes 19; mientras que la segunda semifinal será ya el sábado 20. El domingo 21 tendrá lugar la gran final por el tíçtulo.

Las eliminatorias de la final constarán de tres partidos: dos individuales y uno de dobles y todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets.

Italia: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto y Sara Errani. Capitana: Tathiana Garbin

China: Xinyu Wang, Yue Yan, Shuai Zhang, Xiyu Wang, Xinyu Jiang. Capitana: Feng Liu

España: Paula Badosa, Jessica Bouzas, Cristina Bucsa, Leyre Romero y Aliona Bolsova. Capitana: Carla Suárez

Ucrania: Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Yuliia Starodubtseva, Lyudmyla Kichenok y Nadiia Kichenok. Capitana: Illya Marchenko.

Kazajistán: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Zarina Diyas, Zhibek Kulambayeva y Anna Danilina. Capitán: Yuriy Schukin

Estados Unidos: Jessica Pegula, Emma Navarro, Mccartney Kessler, Hailey Baptiste y Taylor Townsend. Capitana: Lindsay Davenport.

Japón: Moyuka Uchijima, Ena Shibara, Nao Hibino, Eri Hozumi y Shuko Aoyama Capitana: Ai Sugiyama

Gran Bretaña: Katie Boulter, Sonay Kartal, Francesca Jones, Jodie Anna Burrage. Capitana: Anne Keothavong.

Horario del España vs Ucrania de la Billie Jean King Cup

España disputará su eliminatoria de cuartos de final contra Ucrania el miércoles 16 de septiembre a partir de las 17:00 hora local, las 11.00 en España.

El mismo horario que el resto de series de cuartos, a excepción del Kazajistán-Estados Unidos, previsto a las 10:00 hora local (04:00h CET).

¿Dónde ver las semifinales de la Billie Jean King Cup?

La eliminatoria de cuartos de final entre España y Ucrania, además de las dos semifinales y la final, se podrán ver en España a través de Movistar+.

La plataforma TennisChannel ofrecerá todos los partidos bajo suscripción en su web y app.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en este primer duelo de las Finales entre la selección española y la ucraniana.