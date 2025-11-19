España - República Checa: horario y dónde ver los cuartos de las Finales de la Copa Davis por TV y en directo

España se enfrenta a República Checa este jueves 20 de noviembre en los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis. Te contamos a qué hora empieza la eliminatoria y cómo ver el próximo partido de 'La Armada' por TV y en directo desde España.

Una vez confirmada la dolorosa pero esperada ausencia de Carlos Alcaraz por un edema en el isquiotibial de la pierna derecha sufrido durante las ATP Finals, Jaume Munar pasa a liderar la selección capitaneada por David Ferrer. Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez completan el elenco de participantes con el que la selección española intentará conquistar la ansiada ensaladera.

La primera rival de España en las finales de la Copa Davis será República Checa, que acude a Bolonia con Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Korpiva y Adam Pavlasek en sus filas. La ganadora del cruce se enfrentará a Alemania o a Argentina en semifinales.

La eliminatoria entre España y República Checa, igual que el resto de enfrentamientos de las Finales de la Copa Davis 2025, constará de un mínimo de dos partidos, que enfrentarán al número 1 de cada país contra el número 2. En caso de empate, se disputará un tercer partido de dobles para determinar qué selección consigue el billete hacia semifinales.

Jaume Munar, número 1 de la selección española, durante un entrenamiento previo al partido contra República Checa / EFE

¿A qué hora juega España contra República Checa en las Finales de la Copa Davis 2025?

El primer partido de la serie entre España y República Checa se disputará este jueves 20 de noviembre a partir de las 10:00 horas (CET), y el resto se irán sucediendo.

¿Dónde ver las finales de la Copa Davis 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo a través de su paquete Deportes+.

Los partidos de la selección española se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las finales de la Copa Davis 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de la selección española.