España - República Checa de Copa Davis, en directo: Carreño - Mensik en vivo hoy
Sigue en directo la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis
Xavi Turu
España - República Checa
Munar y Lehecka ya están sobre SuperTennis Arena de Bolonia. Calentamiento previo de los dos jugadores y en nada empieza este segundo partido en el que España necesita sumar un triunfo para seguir con opciones de pasar de ronda en esta Copa Davis 2025.
El segundo partido
En pocos minutos ambos tenistas saltarán a pista.
España, obligada a remontar
En un rato empezará el siguiente partido. Los de David Ferrer obligados a remontar con un Munar que tendrá que buscar el triunfo para forzar ese tercer partido que sería el de dobles y que lo jugarían Granollers/Martínez ante Machac/Pavlasek. Pero primero, vamos por pasos y en un momento volvemos con más tenis con el encuentro entre Jaume Munar y Jiri Lehecka.
¡No se vayan muy lejos!
España - República Checa
Increíble el partido que se marcó el joven tenista checo con 20 saques directos. El próximo partido será el que jugarán Jaume Munar y Jiri Lehecka.
España - República Checa | (4-6) 2º SET I (0-2)
Se lleva el primer partido la República Checa con un 5-7 y 4-6. Carreño aguantó en el primer set, pero en el segundo Mensik estuvo muy solvente con su servicio y supo aprovechar los pocos errores del español.
España - República Checa | (4-5) 2º SET I (0-1)
15-40
¡¡Dos puntos de partido para la República Checa!! Ojo...
España - República Checa | (4-5) 2º SET I (0-1)
15-30
Error de Pablo que manda la pelota a la red...
España - República Checa | (4-5) 2º SET I (0-1)
15-15
Otro ataque de Mensik, pero esta vez el resto se le va largo al checo.
España - República Checa | (4-5) 2º SET I (0-1)
0-15
Ojo que aprieta el checo que sabe de la importancia para llevarse el juego, el set y el partido...
España - República Checa | (4-5) 2º SET I (0-1)
Con algo más de apuros, pero Mensik se lleva también su juego con el saque a favor. No falla el checo con un Pablo que no podrá fallar con su servicio. Momentos importantes del segundo set.
