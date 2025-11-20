España - República Checa de Copa Davis, en directo: Carreño - Mensik en vivo hoy

España, obligada a remontar

En un rato empezará el siguiente partido. Los de David Ferrer obligados a remontar con un Munar que tendrá que buscar el triunfo para forzar ese tercer partido que sería el de dobles y que lo jugarían Granollers/Martínez ante Machac/Pavlasek. Pero primero, vamos por pasos y en un momento volvemos con más tenis con el encuentro entre Jaume Munar y Jiri Lehecka.

¡No se vayan muy lejos!