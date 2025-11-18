España se queda en cuadro sin Alcaraz

Era la crónica de una decepción anunciada, aunque no por esperada dejó de ser menos dolorosa. Carlos Alcaraz confirmó lo inevitable tras desvelar que no podrá estar en las Finales de la Copa Davis 2025 en Bolonia con España. El combinado de David Ferrer, que llegaba a la ciudad italiana como uno de los equipos favoritos, recibió este martes una durísima noticia que reduce de lleno sus esperanzas de conquistar la séptima Ensaladera. Y es que sin Carlos, número uno del mundo, España se ha quedado en cuadro antes del esperado torneo de final de temporada.

El murciano echó mano de sus redes sociales para comunicar su lesión, que ha resultado ser más de lo esperado cuando perdió en la final de las ATP Finals en Turín contra Jannik Sinner. Alcaraz anunciaba que sufre un edema el isquiotibial de la pierna derecha y que la recomendación médica era no competir por el riesgo elevado de lesión. Dicho y hecho; Carlos explicó a su equipo que finalmente no podrá estar con ellos en Bolonia y la noticia, que se esperaba, se convirtió rápidamente en desilusión.

El camino a Bolonia

A pesar de que Alcaraz no formó parte de aquel grupo que derrotó en primera ronda a Suiza el pasado mes de febrero (1-3) y que completó una histórica remontada ante Dinamarca en septiembre (2-3), lo cierto es que el murciano llegaba a Bolonia como la principal baza del equipo de David Ferrer. El seleccionador nacional esperó a Carlos consciente de que el murciano llegaba con un calendario apretado, pero con la esperanza de poder contar con el mejor tenista del planeta en el torneo de final de temporada.

Sin Carlos, es un hecho que las opciones de España en la Copa Davis se reducen drásticamente. La ausencia de Davidovich, que no aceptó ser el quinto convocado de la lista española, se vuelve ahora todavía más dolorosa tras conocer la lesión de Alcaraz. Así, España se plantará en Bolonia con solamente cuatro raquetas: Jaume Munar y Pedro Martínez en individuales y Marcel Granollers y Pablo Carreño en dobles.

Carlos Alcaraz, durante una rueda de prensa / Biel Aliño / EFE

En la mencionada eliminatoria previa contra Dinamarca disputada en Marbella, Jaume Munar y Pedro Martínez ganaron el dobles para mantener a España con vida; Carreño fue quien sumó el punto decisivo ante Elmer Möller. A este trío de tenistas se le añade Marcel Granollers, ausente en ese momento por una lesión que sufrió tras conquistar el US Open. David Ferrer contaba con un grupo sólido de tenistas que habían llevado a España a Bolonia y con la baza de Carlos Alcaraz, ausente entonces, como principal representante español. A pesar de su plan inicial, finalmente serán solamente cuatro las raquetas con las que podrá contar el seleccionador para las Finales, algo que ya tuvo que soportar contra Dinamarca con resultado favorable para los españoles.

Es inevitable que la ausencia de Carlos se note en pista, pero cabe recordar que el núcleo de tenistas convocados por Ferrer son los mismos que llevaron a España a Bolonia. Lo hicieron contra todo pronóstico y ahora quieren completar la machada en las tres últimas rondas. La primera parada será contra Chequia, este jueves 20 de noviembre, un rival exigente que cuenta con tenistas como Jiri Lehecka o Kalub Mensik. En el horizonte esperarían Argentina o Alemania en semifinales.

Copa Davis 2025: Alineaciones del España vs. Chequia

España

Jaume Munar (n. 36)

Pablo Carreño (n. 89)

Pedro Martínez Portero (n. 93)

Marcel Granollers (n. 6 en dobles)

Capitán: David Ferrer

Chequia

Jiri Lehecka (n. 17)

Jakub Mensik (n. 19)

Tomas Machac (n. 32)

Vit Kopriva (n. 102)

Adam Pavlasek (n. 53 en dobles)

Capitán: Tomas Berdych