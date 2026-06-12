España jugará los cuartos de la BJKC ante la Kazajistán de Rybakina

Todo está listo para las emocionantes finales de la Billie Jean King by Gainbridge 2026 tras el sorteo oficial celebrado este jueves en Shenzhen. Ocho equipos intensificarán su preparación para el gran evento que tendrá lugar en el Centro Deportivo de la Bahía de Shenzhen (del 22 al 27 de septiembre). España debutará ante Kazajistán.

Italia, vigente campeona del mundo que aspira a su tercer título consecutivo, se enfrentará a la anfitriona China. En los cuartos de final restantes, Ucrania se medirá a Bélgica, Kazajistán a España y la República Checa a Gran Bretaña.

La Billie Jean King Cup es la mayor competición internacional anual por equipos de todo el deporte femenino en el mundo. Este año se inscribieron un número récord de 148 naciones.

China, país anfitrión, se une a los siete equipos ganadores de las Qualifiers de abril en la final de este año. Italia, Bélgica, la República Checa y España buscan aumentar su palmarés de títulos de la Billie Jean King Cup. China, Gran Bretaña, Kazajistán y Ucrania aspiran a levantar el codiciado trofeo por primera vez.

El sorteo completo se encuentra a continuación. Los cabezas de serie para el sorteo se basaron en la última clasificación de naciones de la Copa Billie Jean King de Mastercard.

Italia (1) vs. China Ucrania (3) vs. Bélgica Kazajistán vs. España (4) República Checa vs. Gran Bretaña (2)

El horario de los partidos de las Finales se anunciará en los próximos días y la información sobre las entradas se dará a conocer el mes que viene.

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Todas las eliminatorias de las Finales constarán de tres partidos: dos individuales seguidos de uno de dobles. Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets con desempate.