España empata en Eslovenia tras la primera jornada

La eliminatoria entre España y Eslovenia en la Billie Jean King Cup se mantiene igualada tras la primera jornada. La valenciana Leyre Romero no pudo sumar el segundo punto para el equipo español y cayó ante la eslovena Veronika Erjavec por 6-4 y 6-3, en un duelo disputado sobre tierra batida en Portorož.

El encuentro fue más competido de lo que refleja el marcador, pero la mayor experiencia de Erjavec, número 99 del mundo, terminó marcando la diferencia ante una Romero que ocupa el puesto 175 del ranking. Con esta victoria, la eslovena amplía además su dominio en los enfrentamientos directos entre ambas, con tres triunfos en tres partidos.

España, sin embargo, había golpeado primero. En el duelo inaugural, Kaitlin Quevedo debutó con victoria tras beneficiarse de la retirada de Tamara Zidanšek, que tuvo que abandonar por lesión al inicio del tercer set, con el partido igualado.

Con el 1-1 en la eliminatoria, todo queda abierto de cara a la segunda jornada. El dobles formado por Sara Sorribes y Aliona Bolsova abrirá el sábado con la misión de adelantar a España frente a la pareja eslovena compuesta por Kaja Juvan y Nika Radišić.

Después se disputarán los individuales decisivos, aún pendientes de confirmar, especialmente por la incógnita sobre el estado físico de Zidanšek. En caso de llegar a un quinto y definitivo punto, la capitana española, Carla Suárez, deberá decidir si vuelve a confiar en Leyre Romero o introduce cambios.

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