España - Dinamarca de Copa Davis: Horario y dónde ver por TV

España se mide este fin de semana a Dinamarca en la segunda y última eliminatoria de la Copa Davis, con el billete en juego para la Final 8 que se disputa en Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre en busca de sucesor de Italia, la actual campeona.

La eliminatoria entre España, que superó en la ronda anterior a Suiza (1-3) en la ciudad de Biel, y el combinado danés se celebrará en las instalaciones del Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga), sobre tierra batida, entre el sábado y el domingo, y con Jaume Munar como número 1 del equipo español. El conjunto capitaneado por David Ferrer se completa con Pedro Martínez, Roberto Carballés y Pablo Carreño, con las ausencias destacadas de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers.

El combinado danés, por su parte, contará en sus filas con la misma alineación con la que superó a Serbia en la ronda previa celebrada en el mes de febrero, con Holger Rune a la cabeza. Elmer Meoeller como número dos; Christian Sigsgaard, August Holmgren y Johannes Ingildsen cierran el equipo que se medirá a España.

El formato de esta ronda, como en el resto de eliminatorias, constará de dos partidos individuales, en los que el número uno de cada equipo se medirá al dos de su rival; y un tercero de dobles, todos ellos a tres sets. La primera jornada tendrán lugar los dos encuentros individuales, mientras que el domingo arrancará con el de dobles y se dará paso a otros dos individuales en caso de que sea necesario. Ganará la eliminatoria la selección que primero gane tres partidos.

Será el sexto enfrentamiento entre España y Dinamarca en la Copa Davis con un balance favorable al equipo española por 3-2. El último precedente fue hace diez años en Odense, con victoria para los españoles con Rafael Nadal, David Ferrer, Roberto Bautista y Fernando Verdasco en el equipo.

Horario de la eliminatoria entre España y Dinamarca

La eliminatoria entre España y Dinamarca de la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis arrancará el sábado a las 12.30 hora local con el primer partido individual. Una vez finalizado ese encuentro, tendrá lugar el segundo de la jornada.

Horarios Sábado, 13 de septiembre 2025 (12:30h) Primer partido individual Segundo partido individual Domingo, 14 de septiembre 2025 (11:30h) Partido de dobles Tercer partido individual Cuarto Partido individual

El domingo, a las 11.30 hora local, se pondrá en marcha la segunda jornada, con el partido de dobles. En caso de ser necesario, se llevarán a cabo los otros dos partidos con un margen de descanso entre uno y otro.

¿Dónde ver la eliminatoria entre España y Dinamarca?

La eliminatoria entre España y Dinamarca se podrá ver en España a través de los canales de pago de Movistar+. En SPORT podrá seguir también toda la actualidad de la jornada, así como las reacciones y todo lo que suceda en la pista marbellí.