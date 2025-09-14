En Directo
COPA DAVIS
España - Dinamarca, de Copa Davis, en directo; Munar/Martínez - Holmgren/Ingilsen en vivo hoy
Sigue en directo la eliminatoria previa a las finales entre España y Dinamarca en Marbella
Última hora en directo del partido entre Munar/Martínez y Holmgren/Ingilsen.
LOS DOBLES, PRIMER PASO
Un 2-0 que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para España. Ahora el protagonismo recae en los dobles, partido en el que Pedro Martínez y Jaume Munar medirán sus fuerzas ante August Holmgren y Johannes Ingildsen.
DÍA DE REMONTADA
España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo, empezando por este de dobles y siguiendo con los dos individuales, para poder estar en la Final a 8 de Bolonia.
