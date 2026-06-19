España, la cuna del tenis mundial: estas son las academias donde se forjan las estrellas

Durante muchos años, hablar de formación tenística en España era hablar de Barcelona. La 'Ciudad Condal' era un gran atractivo para jugadores de todo el mundo que buscaban llegar a la élite. Las academias tenísticas suponen grandes centros de creación y promoción del talento, y no solo las catalanas son las que marcan tendencia.

Academia de Tenis Mouratoglou

En el panorama actual una de las academias que más destaca es la Academia de Tenis Mouratoglou ubicada en Niza. Un centro que acoge anualmente a más de 5000 alumnos y 250 estudiantes con el objetivo de acceder a la mejor formación tenística.

Durante los últimos 25 años, esta institución ha ayudado a cientos de jugadores de todo el mundo a crecer como tenistas gracias a un programa de entrenamiento de tenis que combina la formación académica personalizada. Este centro ayuda a dirigir a sus alumnos hacia universidades globales, en particular para aquellos que aspiran a realizar sus estudios en Estados Unidos mediante una beca deportiva.

Nadal Academy

Aun así, la academia más reconocida a escala global sin duda es la Rafa Nadal Academy, en Mallorca. La academia impulsada por el ganador de 22 títulos de Grand Slam ha logrado convertirse en una de las más prestigiosas del mundo, atrayendo a jugadores de países distintos y participando en la formación de tenistas como Casper Ruud, Jaume Munar, Martín Landaluce, Solana Sierra o Alex Eala.

Las impresionantes instalaciones de la Rafa Nadal Academy / RNA

Los resultados hablan por sí solos, y es que hace apenas unas semanas la academia de Rafa Nadal presumia del talento de su centro: "Por primera vez en su historia, seis jugadores formados en la Academia figuran simultáneamente entre los 100 mejores tenistas del mundo en los rankings ATP y WTA.

No solo ha sido la culpable de formar a talento, sino que el centro del manacorense también ha supuesto un punto para que tenistas ya consolidados en la élite acudan en busca de consejo o asesoramiento, como es el caso de Iga Swiatek y Alexander Zverev.

TEC Academy

Si hablamos de Barcelona, la más importante es la TEC Academy, actualmente con instalaciones temporales en Cornellà no solo forman parte de la etapa de formación de los jugadores, sino que este centro de alto rendimiento también cuenta con una agencia de representación para los tenistas.

Además, prepara a jóvenes tenistas en el ámbito deportivo y académico para acceder a becas universitarias en Estados Unidos. Actualmente el proyecto deportivo TEC Carles Ferrer Salat es liderado por el excampeón de Roland Garros Albert Cost.

Emilio Sánchez Academy

La principal academia del tenis catalán sigue siendo la histórica, Emilio Sánchez Academy. Liderada por el extenista Emilio Sánchez, quien fue un referente del tenis en la década de los 80 y llegó a estar entre los siete mejores del mundo.

Ahora el exjugador se dedica a guiar a futuras promesas en su propia academia. Por sus instalaciones han pasado grandes jugadores que llegaron a lo más alto, como la leyenda Andy Murray, Grigor Dimitrov, Svetlana Kuznetsova o Daniela Hantuchová, jugadores que encontraron en Barcelona un entorno ideal para desarrollar su carrera.

El conseller Berni Álvarez visitó la Emilio Sánchez Academy / Emilio Sánchez Academy

La academia fue una de las pioneras en combinar entrenamiento de alto nivel con formación académica. En su carta de presentación afirman que su enseñanza se basa en un "todo: técnica, táctica, preparación física y mental", tratando estos aspectos en paralelo para que el jugador alcance su mejor versión en competición.

BTT Tennis Academy

Barcelona cuenta con proyectos que han ganado peso en la formación de tenistas de alto nivel en los últimos años. La BTT Tennis Academy, ubicada en Valldoreix fue creada en 2004 por Francis Roig, Álvaro Margets y Jordi Vilaró. Francis ha sido el segundo entrenador de Rafa Nadal durante los últimos 8 años. Margets era el exdirector técnico de la Federación Catalana de Tenis y Jordi Vilaró excapitán de la selección española de la Copa Davis

Por esta academia han pasado grandes personalidades del tenis como: João Sousa, Feliciano López, Fernando Verdasco, Tiafoe, Fritz o Marcel Granollers. Todos ellos han conseguido demostrar grandes resultados en encuentros importantes y buenas posiciones en el ránking.

4Slam Tennis Academy

Por su parte, la 4Slam Tennis Academy, con sede en Gavà y fundada por exjugadores ATP como Galo Blanco, Fernando Vicente y Jairo Velasco Jr., apuesta por una metodología enfocada al alto rendimiento y a la preparación para el circuito profesional prioirzando la preparación física y la psicología deportiva. Los jugadores rusos de élite Andrey Rublev y Karen Khachanov se formaron y desarrollaron gran parte de su carrera juvenil y profesional en este centro de alto rendimiento.

Nuevo punto de interés

Durante las décadas de los noventa y los 2000, el epicentro del tenis español estaba claramente situado en Cataluña. Sin embargo, el mapa ha cambiado de forma significativa en los últimos años por la irrupción de nuevos talentos alejados de Barcelona.

Ferrero Tennis Academy,

La aparición de Carlos Alcaraz en el circuito supuso un cambio de foco hacia la Comunidad Valenciana. La Ferrero Tennis Academy, ubicada en Villena, se ha convertido en la referencia competitiva del país gracias al éxito del murciano y al trabajo liderado por Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz, entrenando en la Ferrero Tennis Academy / Twitter: @ferreroacademy

Lo que antes representaba Barcelona para muchos jóvenes tenistas, hoy lo representa la zona de Alicante y Valencia para una nueva generación que sueña con llegar al circuito profesional.

Ferrer Tennis Academy

Entre otras de las academias con mayor proyección en el tenis español destaca la Ferrer Tennis Academy, impulsada por el exnúmero 3 del mundo David Ferrer en La Nucía. La academia cuenta además con la dirección técnica de Andrew Richardson, entrenador que llevó a Emma Raducanu a conquistar el US Open de 2021.

La Comunidad Valenciana ha construido un ecosistema para el desarrollo de jugadores, mientras que Mallorca ha encontrado en la figura de Nadal una marca global capaz de competir con cualquier centro de formación del planeta.