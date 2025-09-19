España ya conoce su hoja de ruta en la Final 8 de la Copa Davis

España, con Jaume Munar como número 1 y Pedro Martínez como gran héroe, firmó hace apenas unos días una épica remontada contra Dinamarca para sacar su billete a la Final a 8 que se celebrará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

El sorteo celebrado el pasado miércoles deparó para el combinado que capitanea David Ferrer un duelo inicial de cuartos ante la complicada República Checa de Jiri Lehecka. Este viernes se ha conocido el orden de juego y los horarios, con España debutando el jueves 20 de noviembre en el turno matinal.

- Cuartos de final Martes 18 de oviembre (16:00): Francia - Bélgica Miércoles 19 de noviembre (16:00): Italia - Austria Jueves 20 de noviembre (10:00): España - Chequia Jueves 20 de noviembre (no antes de las 17:00): Argentina - Alemania - Semifinales: Viernes 21 de noviembre (16:00): Francia o Bélgica - Italia o Austria Sábado 22 de noviembre (12:00): España o Chequia - Argentina o Alemania - Final: Domingo 23 de noviembre (15:00): Ganador de la Semifinal 1 vs Ganador de la Semifinal 2.

De superar los cuartos de final, España se medirá a la ganadora del duelo entre Argentina y Alemania y evita a la vigente campeona, la Italia de Jannik Sinner, hasta una hipotética final.

El combinado transalpino debutará el miércoles 19 en el turno de tarde contra Austria y en las semifinales se mediría al ganador del Francia Bélgica.

A mantener la épica

España disputó la última fase eliminatoria en Marbella con la ausencia de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers, la gran baza del dobles. En frente tenía a la Dinamarca de Holger Rune que pareció encarrilar la eliminatoria después del 0-2 de la primera jornada. Contra pronóstico y sobreponiéndose a la estadística que decía que España nunca había remontado una eliminatoria con dos partidos abajo, el equipo se puso la capa de héroe.

Munar y Pedro Martínez abrieron la remontada ganando el dobles y el propio Pedro remató la jugada superando a Rune en un épica duelo en el que ambos acabaron al límite de sus fuerzas. Pablo Carreño redondeó la jugada sumando el tercer punto al ganar a Elmer Moeller en el duelo definitivo.