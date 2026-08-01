TENIS
España buscará la BJKC sin Badosa ni Bucsa
La capitana Carla Suárez convoca a Jessica Bouzas, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y Sara Sorribes para la fase final del torneo que se celebrará en China
La Billie Jean King Cup Finals 2026 ya conoce las selecciones que lucharán por el título mundial del 22 al 27 de septiembre en el Centro Deportivo de la Bahía de Shenzhen (China). Entre las grandes estrellas confirmadas destacan la campeona olímpica Zheng Qinwen, las campeonas de Grand Slam Linda Noskova y Elena Rybakina, así como otras figuras del Top 20 como Karolina Muchova, Jasmine Paolini y Elina Svitolina.
En el caso de España, la capitana Carla Suárez ha convocado a Jessica Bouzas, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y Sara Sorribes para disputar la fase final del torneo.
El conjunto español debutará el miércoles 23 de septiembre frente a una potente Kazajistán, liderada de nuevo por la número 2 del mundo, Elena Rybakina. La kazaja estará acompañada por Yulia Putintseva, Sonja Zhiyenbayeva, Zhibek Kulambayeva y Anna Danilina, en una de las eliminatorias más exigentes de los cuartos de final.
La afición local tendrá otra gran cita el jueves 24 de septiembre, cuando Zheng Qinwen, campeona olímpica en los Juegos de París 2024, encabece a la anfitriona China en su duelo frente a Italia, vigente campeona y doble vencedora de la competición. El equipo italiano volverá a confiar en Jasmine Paolini, que buscará revalidar el título junto a la veterana Sara Errani, con quien conquistó el oro olímpico en dobles en París 2024.
Por su parte, Ucrania intentará dar un paso más tras alcanzar por primera vez las semifinales de la competición en 2025. El conjunto estará liderado por Elina Svitolina y Marta Kostyuk, y se enfrentará en cuartos de final a Bélgica, que contará con dos jóvenes promesas como Hanne Vandewinkel y Jeline Vandromme.
La competición arrancará el martes 22 de septiembre con el enfrentamiento entre Chequia y Gran Bretaña. El equipo checo contará con la campeona de Wimbledon, Linda Noskova, y la finalista Karolina Muchova, mientras que las británicas volverán a estar lideradas por Katie Boulter, semifinalista en tres de las cuatro últimas ediciones.
Además, la organización ha confirmado la continuidad de Conchita Martínez como directora del torneo. La española, cinco veces campeona de la Billie Jean King Cup y vencedora de Wimbledon 1994, repetirá en el cargo que desempeña desde las Finales de 2023.
«Es un plantel extraordinario, con algunas de las mejores jugadoras del mundo listas para darlo todo y proclamarse campeonas mundiales. Representar a tu país es uno de los momentos de mayor orgullo en la carrera de cualquier deportista, y estoy segura de que todas las jugadoras que compitan en Shenzhen disfrutarán de la oportunidad de luchar por este codiciado título. El público de Shenzhen acogió esta competición con gran entusiasmo en 2025, y estamos decididos a que este año sea aún mejor», afirmó Conchita Martínez.
El calendario completo de las Finales fue publicado el pasado mes de junio y las entradas ya están a la venta. Todas las eliminatorias se disputarán al mejor de tres sets, con dos partidos individuales seguidos de un encuentro de dobles. Además, las selecciones podrán realizar hasta cuatro cambios en sus convocatorias hasta un día antes del inicio del torneo.
Las selecciones ya han confirmado las jugadoras que competirán en las Finales de la Billie Jean King Cup 2026, que se disputarán en Shenzhen (China). Estas son las convocatorias oficiales de los ocho equipos participantes:
Bélgica
- Hanne Vandewinkel
- Jeline Vandromme
- Greet Minnen
- Magali Kempen
Capitán:Wim Fissette
Chequia
- Karolina Muchova
- Linda Noskova
- Marie Bouzkova
- Katerina Siniakova
Capitana:Barbora Strycova
Gran Bretaña
- Katie Boulter
- Harriet Dart
- Mika Stojsavljevic
- Jodie Burrage
Capitana:Anne Keothavong
Kazajistán
- Elena Rybakina
- Yulia Putintseva
- Sonja Zhiyenbayeva
- Zhibek Kulambayeva
- Anna Danilina
Capitán:Yuri Shchukin
China
- Zhang Shuai
- Wang Xiyu
- Zheng Qinwen
- Guo Hanyu
- Jiang Xinyu
Capitana:Zheng Jie
España
- Jessica Bouzas Maneiro
- Kaitlin Quevedo
- Marina Bassols Ribera
- Sara Sorribes Tormo
Capitana:Carla Suárez Navarro
Italia
- Jasmine Paolini
- Elisabetta Cocciaretto
- Lucia Bronzetti
- Tyra Caterina Grant
- Sara Errani
Capitana:Tathiana Garbin
Ucrania
- Elina Svitolina
- Marta Kostyuk
- Oleksandra Oliynykova
- Diana Yastremska
- Lyudmyla Kichenok
Capitán:Iliá Marchenko
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