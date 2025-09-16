España busca la sexta corona con Badosa al frente

Con el regreso de Paula Badosa y el buen momento de Jessica Bouzas y Cristina Bucsa, el equipo femenino español de tenis buscará en Shenzen la sexta corona de la Billie Jean King Cup. No será un camino fácil, pero las españolas, con Carla Suárez al frente del banquillo, confían en volver a saborear la gloria treinta años después.

El primer paso, derrotar a Ucrania y volver a semifinales, algo que no se consigue desde 2008. No será tarea fácil con las ucranianas solo con la baja de Yastremska, pero con Svitolina y Marta Kostyuk en disposición de superar los cuartos por primera vez en toda la historia para su país.

Badosa, que será la primera espada española, confesó sentirse sin dolor y confiada de poder volver al máximo nivel para intentar conseguir el título junto con Bouzas, Bucsa, Romero y Bolsova. "Han sido un par de meses difíciles, aunque por supuesto, cada día me siento un poco mejor. Nunca es fácil volver después de una lesión pero me siento muy bien con mis compañeras de equipo. Creo que en este tipo de competición es muy importante tener este buen ambiente, este buen espíritu de equipo", apuntó Badosa, que destacó el gran papel de sus compañeras en la presente temporada.

Por su parte, la gallega de 22 años, Bouzas, es una de las grandes apuestas del cuadro y la que más expectativas genera, al llegar en el mejor momento de su carrera y siendo la 50º jugadora del mundo.

Su compañera, Cristina Bucsa, acaba de firmar sus primeros octavos de final de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos a los 27 años, además de ser medallista olímpica tras el bronce conseguido en París en 2024 junto a Sara Sorribes en el cuadro de dobles.

Leyre Romero, de 23 años y Aliona Bolsova, de 27, llegaron la tarde del viernes a la concentración española para ponerse a las órdenes de Carla Suárez.

ITALIA, RIVAL EN 'SEMIS'

De superar a Ucrania, el equipo español ya sabe que su rival en busca de la final será la vigente campeona, Italia, que superó a China tras imponerse en los dos duelos de individuales, con Paolini ejerciendo con su papel de favorita.

Por el otro lado del cuadro, Kazajistán se medirá a la gran favorita, Estados Unidos, mientras que Japón lo hará ante Gran Bretaña, con la ausencia destacada de Emma Raducanu.