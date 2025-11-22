En directo
COPA DAVIS
España - Alemania, semifinales de Copa Davis, en directo: Carreño - Struff en vivo hoy
Sigue en directo la semifinal de la Copa Davis
Xavi Turu
Sigue la última hora en SPORT.
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça
- Los locales abren la persiana al retorno del Camp Nou: 'Estos dos años han sido muy duros, bajamos un 70%
- Incógnita Rashford para el Barça-Athletic
- La Premier copia a LaLiga: aprueba el límite salarial... pero rechaza el límite de gasto
- Tebas podría ser destituido como presidente de LaLiga
- La intrahistoria del posible fichaje de Courtois por el Barça: 'Nos lo frenaron
- Pavel Krbec, CEO de Flashscore: 'El Madrid es el equipo más seguido en España y el Barça lo es en el resto del mundo
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic