España - Alemania y el recuerdo de un épico David Ferrer en 2018

Bien entrada la madrugada en Bolonia, Alemania se imponía en una larga e intensa eliminatoria contra Argentina. Una serie que se decidió en el tercer partido, con todos los ingredientes de las grandes gestas, en el tie-break, con la dupla sudamericana dejando escapar tres bolas de partido y a altas horas de la madrugada. La veterana dupla alemana formada por Kevin Krawietz y Tim Puetz se imponía a los argentinos Horacio Zeballos y Andrés Molteni bajo la atenta mirada del número uno germano, Alexander Zverev para darse cita con España en semifinales.

Tomas Etcheverry había abierto la eliminatoria con una derrota frente a Jan-Lennard Struff (7-6, 7-6) y Zverev devolvía la igualdad al imponerse a Francisco Cerúndolo (6-4, 7-6). Todo quedaba en manos del dobles que finalmente cayó del lado germano dejando a Horacio Zeballos sin la oportunidad de ese deseado enfrentamiento con el doblista español, Marcel Granollers, su habitual pareja en el circuito.

Granollers estuve presente en el homenaje que le brindó la Asociación Argentina de Tenis (AAT) por su trayectoria y siguió desde la televisión la eliminatoria de su compañero y amigo. Pero ese duelo no se dará y la 'Armada' deberá medirse a Alemania.

España, abonada a las remontadas en esta edición de la Copa Davis, superó a Chequia en los cuartos de final y se confirmó como una de las aspirantes, pese a la ausencia de Alcaraz. Jaume Munar volverá a ejercer de líder de la selección y tendrá la difícil papeleta de medirse a Alexander Zverev, a quien se ha enfrentado en dos ocasiones en partido oficial, con un balance de una victoria y una derrota. Pablo Carreño, como número dos, será previsiblemente el que se enfrente a Jan-Lennard Struff en un duelo de veteranos. Ambos se han enfrentado en cuatro ocasiones, la última en 2020, con victoria para el asturiano.

Zverev, el referente

La selección alemana cuenta con Alexander Zverev como gran referente. El de Hamburgo es el único representante del Top-10 del ranking ATP presente en estas finales de la Copa Davis después de la baja de Carlos Alcaraz y estuvo cerca de no participar. "La jugaré porque mis compañeros de equipo y mis colegas alemanes me lo pidieron, ya que todos sienten que están envejeciendo. Struffy y los chicos del dobles ya no tiene muchas oportunidades. Solo voy por esa razón. Para mí, esto no tiene nada que ver con la Copa Davis”, explicó en la previa el alemán, uno de los más críticos con el actual formato.

Motivos a parte, Zverev es la gran baza alemana. Ha disputado siete series y ha perdido solo dos partidos de individuales desde 2018 (ante Rafael Nadal y Marc-Andrea Huesler). El equipo cuenta también con un dobles de garantías: Krawietz y Puetz que solo han perdido uno de sus 19 partidos juntos en la Copa Davis. Además, Alemania no gana el título desde hace 32 años, se impusieron en 1988, 1989 y 1993, los tres bajo la capitanía de Niki Pilic.

Un precedente épico

A lo largo de la historia, Alemania y España se han enfrentado en múltiples ocasiones en la Copa Davis, con dominio alemán con un balance de 10 victorias a 7. Entre los precedentes recientes se encuentra la épica eliminatoria de 2018. Como en esta edición, España venía de superar su serie en Marbella y Alemania llegaba como visitante para el duelo de cuartos con un balance previo de diez victorias a seis en los duelos directos con España en la competición. En ese equipo estaba ya un joven Zverev, además de Puetz y Jan-Lennard Struff, también presentes en Bolonia.

David Ferrer, manteado por el equipo español en 2018 / EFE

Del lado español, Roberto Bautista, Rafa Nadal, Marc López y Feliciano López en el dobles, Pablo Carreño, que no llegó a jugar, y el actual capitán David Ferrer, quien tuvo una importancia especial.

El de Jávea se hizo fuerte en la eliminatoria disputada en Valencia y tras perder el duelo inicial contra Zverev, conquistó el punto de la victoria contra el entonces número del equipo alemán, Kohlschreiber, en un duelo con lleno hasta la bandera. A la cita, España llegaba con las dos victorias de Nadal y la derrota en el dobles, y Ferrer, a sus 36 años, se sacudió la tensión, se sobrepuso al ambiente y superó a su rival tras una larga batalla a cinco sets (7-6(1), 3-6, 7-6(4), 4-6 y 7-5). En semifinales, España quedó eliminada por Francia.