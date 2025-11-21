España - Alemania: horario y dónde ver las semifinales de la Copa Davis por TV y en directo

España se enfrenta a Alemania este sábado 22 de noviembre en las semifinales de la Copa Davis 2025. Te contamos a qué hora empieza la eliminatoria y cómo ver el segundo partido de 'La Armada' en las finales del torneo de selecciones por TV y en directo desde España.

La ausencia del lesionado Carlos Alcaraz y el mal inicio con la derrota de Carreño ante Mensik pusieron al equipo capitaneado por David Ferrer contra las cuerdas, pero la victoria de Jaume Munar contra Lehecka y la de Pedro Martínez y Marcel Granollers terminaron derivando en una heroica remontada y el consiguiente pase a semifinales.

El próximo rival de España en las finales de la Copa Davis será Alemania. La selección liderada por Alexander Zverev viene de apear a Argentina en los cuartos de final en una serie que también tuvo que acudir al tercer partido para ser desempatada.

La eliminatoria entre España y Alemania, igual que el resto de enfrentamientos de las Finales de la Copa Davis 2025, constará de un mínimo de dos partidos, que enfrentarán al número 1 de cada país contra el número 2. En caso de empate, se disputará un tercer partido de dobles para determinar qué selección consigue el billete hacia la gran final, dónde espera el ganador de la serie entre Bélgica e Italia..

Granollers y Pedro Martínez celebran el triunfo de España / AP

¿A qué hora juega España contra Alemania en las Finales de la Copa Davis 2025?

El primer partido de la serie entre España y Alemania se disputará este sábado 22 de noviembre a partir de las 12:00 horas (CET), y el resto se irán sucediendo.

¿Dónde ver las finales de la Copa Davis 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo a través de su paquete Deportes+.

Los partidos de la selección española se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las finales de la Copa Davis 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de la selección española.