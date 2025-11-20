España se abona a la épica y demuestra que hay vida más allá de Alcaraz

El equipo español de Copa Davis vive abonado a la épica y al igual que sucedió en la eliminatoria previa en Marbella este pasado mes de septiembre, consiguió superar los cuartos de final en Bolonia ante la República Checa (2-1) con una remontada brillante que se coronó en el partido de dobles con un triunfo vibrante hasta el final.

La baja de Alcaraz en las horas previas al inicio de las finales fue un golpe duro para un equipo, que ante los checos volvió a demostrar que es capaz de superar todos los obstáculos habidos y por haber.

De la mano de Jaume Munar, que brilló esta vez sí como número uno del equipo, y de Marcel Granollers, que comandó el triunfo en el dobles, el equipo capitaneado por David Ferrer volvió a dar una lección de lucha y coraje para ganarse el billete a semifinales.

MENSIK, DEMASIADO NÚMERO DOS

Fue Pablo Carreño el primero en entrar en acción asumiendo el rol de número dos del equipo, pese a ser el número 88 del ranking actual y cuarto español en la lista mundial. El asturiano, que fue uno de los grandes responsables de la gran remontada en Marbella en la eliminatoria previa a las finales ante Dinamarca, tenía enfrente el mejor jugador del torneo que actúa como número dos.

Jakub Mensik, ganador este año del Masers 1000 de Miami y número 19, del ranking impuso su ley en los momentos importantes ante un Carreño que poco pudo hacer ante el potente servicio del checo.

Mensik superó a Carreño / AP

20 saques directos y una rotura en el momento decisivo de cada ser dejaron a España sin vida extra y a Munar obligado ante Lehecka.

MUNAR, TODO UN NÚMERO UNO

Al igual que en la eliminatoria previa en Marbella, Jaume Munar actuó como número uno del equipo con la baja de Alcaraz. Pero a diferencia de lo sucedido el pasado mes de septiembre ante Dinamarca, el tenista balear supo actuar con dicha presión y con la de jugar para mantener con vida a los suyos. Y lo hizo a las mil maravillas ante todo un jugadorazo en estas superficies como Jiri Lehecka.

De inicio a fin dominó el partido Munar que hizo desesperar al checo, que mostró una versión desconocida. Apoyado con una versión de diez con el servicio, el tenista español marcó los tiempos del partido y supo solventar a las mil maravillas los pocos momentos de presión a los que le sometió Lehecka.

Victoria incontestable y todo a decidir en el dobles, con cambio a última hora de los checos, que volvieron a apostar por Mensik que hizo pareja con Tomas Machac.

AL RITMO DE MARCEL

La decisión de Berdych, capitán checo, en busca de conseguir el punto final, quedó inerte ante la gran eficacia de la pareja española, guiada por el talento de Marcel Granollers, que mantuvo al equipo en el partido en los momentos más difíciles y condeno a los checos en el momento oportuno.

Apoyado por un gran Pedro Martínez, el dúo español supo resistir en un primer set que definió en un 'tie break' infernal en el que resurgieron de un 2-5 y lo acabaron consiguiendo por 10-8, resistiendo a tres pelotas de set en contra.

De la mano de Marcel Granollers, único especialista de los cuatro jugadores en pista, los españoles jugaron mejor que los checos los momentos vitales del duelo y se acabaron llevando el gato al agua en un nuevo 'tie break' de idas y venidas que se acabó con una doble falta de Jakub Mensik. Caprichos del destino, el arma que dio el primer puno a los checos, les quitó la victoria final.

España rompe así la mala racha de los últimos seis años, donde no había conseguido pasar de cuartos de final. Desde 2019, año en el que levantó la última Ensaladera, el equipo español no había tenido presencia en 'semis'. Este año sí lo hará. Será ante Alemania o Argentina este sábado a partir de las 12:00 horas.