Escándalo racista en el US Open: "Que juegue en su país no significa que pueda hacer lo que quiera"

Parece que en este US Open los escándalos no tienen fin. Tras el bochorno de Medvedev ahora ha sido el turno de las chicas. En el partido de segunda ronda de Taylor Townsend y Jelena Ostapenko, se vivió un momento de alto voltaje entre las dos tenistas que desencadenó múltiples acusaciones entre ellas.

Todo empezó al finalizar el encuentro, que cayó de la mano de la estadounidense Taylor Townsend por 7-5 y 6-1. Cuando ambas tenistas se acercaron a la red para hacer el clásico saludo entre ellas y dar la mano al juez de silla, fue justo en ese momento cuando la pelea empezó. No fue hasta que lo explicaron ellas que pudimos entender lo sucedido. La primera en pronunciarse fue la letona Jelena Ostapenko, quien posteó en sus redes sociales qué fue el detonante de la pelea. "Después del partido le dije a mi oponente que había sido muy irrespetuosa porque tenía una pelota en la red en un momento muy decisivo y no pidió disculpas, pero su respuesta fue que no tenía por qué disculparse en absoluto", exponía Jelena.

El detonante: El calentamiento

Ostapenko alegó que desde el inicio del partido su contrincante ya se saltó el reglamento calentando en el lugar incorrecto, algo que le sentó muy mal. "Hay algunas reglas en el tenis que la mayoría de los jugadores siguen y fue la primera vez que esto me pasó en el circuito. Si ella juega en su país no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera. Al comienzo del partido, todos los jugadores deben comenzar a calentar en la línea de base. La oponente salió e inmediatamente comenzó el calentamiento en la red, lo cual es muy irrespetuoso y va contra las reglas de un partido de tenis", sentenció Jelena, quien dio a entender que se comportaba así por estar jugando en su país natal.

"Soy muy fuerte"

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para la estadounidense, quien le respondió en la rueda de prensa posterior al partido. "Decir que no tengo educación ni clase social, no me lo tomo como algo personal, porque sé que está muy lejos de la verdad y de cualquier cosa. Si permito que lo que digan los demás me afecte de esa manera, ganan. Así que, al final, no. Me defendí y en ese momento tuve presente cómo quería presentarme y cómo quería mostrarme, y si mi hijo viera esta interacción, ¿cómo la vería? Creo que estaría orgulloso de cómo manejé la situación. Soy muy fuerte", aseguraba la tenista.

Townsend señaló que lo que dijo Ostapenko fue fruto de la estigmatización que sigue existiendo hacia las personas de raza negra. "Estoy muy orgullosa como mujer negra de estar aquí representándome a mí misma y a nuestra cultura. Me aseguro de hacer todo lo posible para ser la mejor representación posible cada vez que entro en la cancha, e incluso fuera de ella. Así que no puedo hablar de cómo se sintió ella al respecto. Eso es algo que tendrán que preguntarle", afirmó contundente la estadounidense.

Para la estadounidense, el comportamiento de la letona fue de lo más racista. "Ya saben, ha sido un estigma en nuestra comunidad la falta de educación. Y todas esas cosas cuando están completamente lejos de la realidad. De lo que más me enorgullezco es de haber dejado que mi raqueta hablara. Porque, al fin y al cabo, soy yo quien está aquí sentada frente a ustedes, pasando a la siguiente ronda, recibiendo el siguiente cheque, siguiendo adelante, pudiendo seguir aquí y hablar con ustedes, y eso es lo más importante. Ella hizo sus maletas y se fue. Yo estoy aquí, y eso es lo único que importa. Así que, haya tenido o no un trasfondo racial, es algo de lo que ella puede hablar", concluyó.

La gandaora del encuentro expuso que Ostapenko la retó a jugar fuera de Estados Unidos, dejando entrever que el problema era algo relacionado con el lugar en el que estaban disputando el partido. "Quería ver qué pasaba si jugábamos fuera de Estados Unidos. A lo que ella aseguró responder: "Estoy emocionada, adelante", dijo con firmeza Taylor.

El comunicado en redes sociales

Tras estas declaraciones que dejaban en muy mal lugar a Ostapenko, la letona tuvo que emitir un comunicado en redes sociales más tarde para desmentir que ella sea racista: "Nunca fui racista en mi vida y respeto a todas las naciones del mundo, para mí no importa de dónde vengas".

Aunque es cierto que estas actitudes viniendo de Ostapenko, no sorprenden a nadie, ya que se caracteriza por ser una de las tenistas con más temperamento del circuito y no es raro verla con actitudes poco éticas hacia sus rivales. Este enfrentamiento opacó otras victorias como las de Sabalenka, Paolini o Raducanu.

La opinión de la número 1

Para sorpresa de todos, la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, opinó del incidente y admitió que trató de calmar a la letona, pero no obtuvo resultado. "He hablado con Jelena después del partido y, a pesar de eso, sigo sin saber qué ha sucedido. Es una chica agradable, pero pierde el control de sus nervios con demasiada frecuencia. Lo que he intentado es ayudarla a que se calmara y afrontar la situación con madurez, mostrarme como alguien con quien puede hablar, pero había perdido el control de sus emociones por completo. No sé, es duro. Solo espero que algún día se dé cuenta de lo que sucede, creo que tiene problemas en su vida, está lidiando con dificultades ajenas al tenis que hacen de ella una persona inestable", sentenció la tenista bielorrusa.