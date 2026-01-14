Escalofriante imagen de la tenista Zarazúa por culpa del sol: "No es una broma"

Renata Zarazúa es una de las figuras más destacadas del tenis femenino de México y se le considera capaz de marcar un antes y un después. No obstante, actualmente, a nivel internacional no tiene tanto reconocimiento como las grandes estrellas históricas, aunque ha participado en Grand Slams como Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Este 2026 debe ser el año en el que dé un paso adelante. Por ello, la tenista ya tiene la mente puesta en el primer Grand Slam del año: el Open de Australia 2026, que se llevará a cabo del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne, un torneo que se caracteriza por sus altas temperaturas.

No obstante, el calor no es el único riesgo que enfrentarán los deportistas, ya que en muchos casos también deberán lidiar con los intensos rayos del sol. La tenista mexicana ya se vio afectada durante el torneo de Hobart, Australia.

El pasado lunes, Zarazúa disputó en el primer turno de la jornada su partido contra la estadounidense Hailey Baptiste, un encuentro que duró más de tres horas, concluyendo alrededor de las 14:00 horas locales.

Después del partido, la tenista mexicana compartió en sus redes sociales el estado de su espalda. En la imagen se le ve en el baño, con la espalda completamente enrojecida por quemaduras, una imagen realmente escalofriante.

El 'storie' de Renata Zarazúa / Instagram

También, en el 'storie' de Instagram comentó que "el sol de Australia no es ninguna broma".

La medida de la ATP

Para esta nueva temporada, la ATP ha establecido un protocolo por calor extremo. La norma contempla suspender un partido durante diez minutos cuando el Índice de Estrés por Calor (WBGT), que combina temperatura, humedad y otros factores para evaluar el estrés térmico, supere los 30,1 °C.

"Durante la pausa, los jugadores podrán utilizar medidas de enfriamiento, hidratarse, cambiarse de ropa, ducharse y recibir indicaciones de sus entrenadores, bajo la supervisión del personal médico de la ATP", informa la ATP.